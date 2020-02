Osnovna šola Preska

OŠ Preska je ena izmed štirih osnovnih šol v Občini Medvode in edina, ki ima dve podružnici – POŠ Topol in POŠ Sora. Lega ob Polhograjskih dolomitih predstavlja učenci idealno izhodišče za obisk narave, pozimi pa za športne aktivnosti bližnjem Nordijskem centru. Vsako leto v sklopu projekta Erasmus + gostijo učence in kolege iz Evrope ali gostujejo pri njih.

Na matični šoli se soočajo z izrazito prostorsko stisko, primanjkuje jim sodobnih ustreznih učilnic in ostalih prostorov, zato je njihov temeljni cilj v naslednjih letih izgradnja nove (matične) šole.

Zakaj podpirajo projekt Mali šef Slovenije?

Kot šola ponujajo v okviru zmožnosti hrano s poreklom lokalnih dobaviteljev, tudi bio in eko. Vodstvo šole projekt Mali šef podpira, saj so prepričani, da je sodobna priprava uravnotežene prehrane, njeno konzumiranje in odnos do nje, pomemben dejavnik pri vzgoji mladih generacij.

Za kaj bi porabili denar?

"Načrtujemo ustanovitev posebnega fonda za izgradnjo nove šole, v katerega bi se stekala sredstva iz različnih virov. Seveda to še zdaleč ne bo dovolj, gre za to da se vsi – učenci, starši učitelji, krajani tudi na tak način nekako poistovetimo z načrtovano šolo in jo vzamemo res 'za svojo'," so prepričani v vodstvu šole.

Sredstva nameravajo porabiti sicer za nakup manjkajočih učnih sredstev, hkrati pa bi prispevali tudi v šolski skladu.