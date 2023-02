Otja Slatinšek in Raja Hudarin

Letnica rojstva in razred: 2009 in 2012, 5. razred

Ime in priimek: Raja Hudarin in Otja Slatinšek

S kom boš kuhal/a in zakaj ravno z njim/njo? V kakšnem odnosu sta? Kaj vaju druži? Se kdaj spreta in zakaj?

Otja: Kuhala bom s svojo najboljšo prijateljico Rajo. Z Rajo sva si po eni strani zelo različni, ker je ona bolj športna, jaz pa hodim v glasbeno šolo. Ena je bolj glasna, druga bolj zadržana – to sem jaz. Ampak, ker se nasprotja privlačijo, sva skupaj super prijateljici, ki imava tudi veliko skupnih interesov. Radi pojeva, riševa, pleševa in kuhava. To je najin poseben čas, ko lahko ustvarjava. Staršem je pomembno le, da za sabo pospraviva. Včasih nama bolj, drugič manj uspe. Še ena stvar, ki naju druži, je ljubezen do avokada.

Raja: Z Otjo, ker sva najboljši prijateljici in sošolki. Interesi: petje, plesanje, risanje, kuhanje, morje, družinski prijateljici že od malega.

Kaj najraje skuhaš ali spečeš?

Otja: Najraje delam suši, ki ga tudi najraje jem. Ko smo bili z družino v Španiji, sem ves čas namesto španskih tapasov po mestih iskala suši. Zadnji dan se mi je želja uresničila – zraven našega hotela so prodajali suši. Tam jih je mojster sušija pripravljal sproti in sem ga lahko pri tem opazovala.

Raja: Najraje sladice – panakoto, domače testenine, carbonaro, rižote, bučno juho, tople murke oz. kumare in veliko eksperimentalnih jedi, ki še nimajo imena.

Tvoja najljubša jed in kdo jo pripravi?

Otja: Moja najljubša jed je suši, pripravi ga suši mojster. Zdaj sem se priprave sušijev lotila tudi sama. Dobri so, do perfekcije jim še malo manjka. Slišala sem, da tisti, ki se učijo priprave sušija na Japonskem, prva tri leta kuhajo samo riž. Čisto malo mi še manjka.

Raja: Atijev pečen krompir, Binina solata, mamini piščanci.

S kom najraje kuhaš?

Otja: Najraje kuham z Rajo.

Raja: Sama, ker mi nihče ne sitnari in ne rabim nikogar upoštevati.

Za koga najraje kuhaš?

Otja: Za mojo družino. Ti me znajo lepo pohvaliti.

Raja: Za družino.

Tvoj kuharski vzornik?

Otja: Ati.

Raja: Mama. Knjige.

Kaj največkrat kuhaš?

Otja: Sladice, mafine, guacamole, palačinke, jajčka.

Raja: Guacamole, rižoto, pečen sladek krompir z rožmarinom ali olivami.

Najljubše sestavine?

Otja: Avokado, riž in testenine.

Raja: Curry, zelišča in začimbnice.

Najljubša sladica?

Otja: Panakota z jagodnim prelivom.

Raja: Panakota.

Kaj najraje ješ?

Otja: Suši.

Raja: Panakoto.

Česa ne maraš jesti?

Otja: Jabolk, bljak.

Raja: Salame.

Česa pri kuhanju ne maraš?

Otja: Atijevega vmešavanja, kadar kuham sama.

Raja: Čiščenja za sabo, čiščenja rib – raje očistim školjke.

Najljubša razvada?

Otja: Kraja atijeve črne čokolade.

Raja: Ustvarjalna zasanjanost v času. Crkljanje.

Najboljši/najbolj priljubljen družinski recept?

Otja: Curry.

Raja: Carbonara in doma narejene testenine, hamburgerji.

Najljubša knjiga?

Otja: Nazadnje sem prebrala knjigo Ronja – razbojniška hči in me je zelo pritegnila.

Raja: Blazno resno o šoli (Desa Muck).

Naj šport?

Otja: Ples.

Raja: Ples, gimnastika, smučanje, snorklanje, drsanje, rolanje.

Imaš kak hobi?

Otja: Risanje in slikanje.

Raja: Ples, dramski krožek, taborniki, ustvarjanje, petje, igranje.

Domača žival?

Otja: Naši skobčevki Čila in Poli.

Raja: Fin in Sija – mucka.

Najljubši glasbeni izvajalec?

Otja: JVKE in Green Day.

Raja: Charlie Puth, Beyonce, Dua Lipa, Taylor Swift.

Naj serija?

Otja: Wednesday.

Raja: Rayla.