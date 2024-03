Panika v kuhinji terjala svoj davek

V kuhinji malih šefov tokrat ni šlo vse po načrtu. En par je zajela panika in tekle so solze razočaranja, medtem ko je drugi par, ko se je znašel v stiski, pokazal, da se vztrajnost izplača – in na koncu dostavil krožnik, ki je požel veliko hvale. Kaj je bilo tisto, kar je Ronjo in Lano stalo polfinala?

V tretji oddaji sta se predstavili petošolki iz OŠ Domžale, Ronja in Lana . Dekleti sta bili še nedolgo nazaj skregani, zdaj pa sta v kuhinjo stopili kot eno. "Fantom bova dokazali, da smo tudi punce zmožne kuhati, čas je, da tudi punce zmagamo," sta povedali pred začetkom kuhanja. Proti njima sta se pomerila Primorca Vitan in Oliver iz OŠ Draga Bajca Vipava , ki sta pripravljena za zmago storiti vse. Zabavna in radovedna prijatelja sta napovedala, da si bosta, če bosta zmagala, obrila lase na balin. "Midva bova zmagala, ker sva dobra, ne ker bi se komu ponesrečilo," je še dodal Oliver. Sašo in žiranti razkrijejo izziv Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Gregor Jager so tekmovalcem razložili, da bodo tokrat v oddaji pripravljali prav posebne krožnike: solate. "Danes solata ni več le zelena solata, olje, sol in kis," je razložila Mojca, Jorg pa je dodal, da se lahko vključi testenine, sadje – praktično kar koli. Jorg je razložil, da tokrat pričakujejo, da bo solata predstavljala samostojno jed. Biti mora dovolj kompleksna, a ne sme vsebovati preveč stvari – biti mora uravnotežena. Mali šefi so se odpravili v trgovino in začeli nabirati živila. Dekleti sta bili takoj polni idej, fanta pa sta nekoliko počasneje, a natančno izbirala sestavine, ki bi jih uporabila. Mali šefi v akciji 60 minut se je začelo odštevati in dekleti sta se najprej lotili priprave kruhka. Hkrati je Ronja začela pripravljati piščančje falafle, Lana pa t. i. babaganuš – namaz iz jajčevcev.

Ronja in Lana sta prepričani, da jima lahko uspe. FOTO: POP TV icon-expand

Fanta sta se najprej lotila obdelave lososa. Za piko na i sta se odločila pripraviti še parmezanovo skledico. Prvi poskus je bil neuspešen – prav tako drugi in tretji ... Vse do šestega. Da ne bi izgubljala časa, sta že začela razmišljati, da bi namesto skledice raje solatki dodala parmezanove hrustke. A vseeno sta še malce vztrajala ...

Vitan in Oliver nista obupala. FOTO: POP TV icon-expand

Čas je hitro tekel, Lana je postajala živčna in med dekletoma je bilo kar nekaj napetosti. Zazvonilo je. Oliver je moral zagnati kolo sreče in Mojci je na glavo posadil krono. Ronja je morala za nalogo Jorgu narisati tatu – na roko mu je narisala zvezdico. Po opravljenem izzivu se je ustvarjanje malih šefov nadaljevalo. Fantoma je končno uspelo pripraviti parmezanovo skledico, voditelj Sašo pa je grizljal hrustke. Dekletoma ni šlo po planu. Jajčevce sta v pečico položili pokrite s prosojno folijo. Lana je planila v jok.

Fantoma je še pred iztekom časa uspelo postaviti vse elemente na krožnik. Dekletoma se je trgalo testo, zdaj je jokala Ronja. Začeli sta se prepirati, a vseeno sta nadaljevali in vztrajali. Tudi nasprotnika sta ju spodbujala in navijala za njiju. Čas se je iztekel in vsi krožniki so bili pripravljeni za pokušino.

Žirantom so se ob pogledu kar cedile sline Žiranti so najprej poskusili solato Oliverja in Vitana. Vse komponente so jim bile všeč. Dovolj kremasta omaka, hrustljav parmezan in še dovolj hrustljav losos. "Solata je odlično začinjena," je pokomentirala Mojca. "Fantastično." Jorgu in Gregorju je bil všeč tudi dodatek granatnega jabolka.

Jed, ki sta jo pripravila Vitan in Oliver FOTO: POP TV icon-expand

Ko so pokušali solato deklet, jim je bil preliv presladek, manjkalo jim je soli, kroglice so bile presušene ... So bili pa navdušeni nad prezentacijo. Jajčevcev žiranti niso začutili, pogrešali so sočnost in svežino. Kot so dodali, je v tem primeru panika očitno terjala svoj davek.

Jed, ki sta jo pripravili Lana in Ronja FOTO: POP TV icon-expand

Žiranti so morali sprejeti odločitev in paroma sporočiti ocene. Ocene: Oliver in Vitan: Jorg 4, Mojca 4 in Gregor 4, skupaj 12 zvezdic. Ronja in Lana: Jorg 3, Mojca 3 in Gregor 3 zvezdice, skupaj 9 zvezdic. Dekleti sta planili v jok, fanta pa sta si prislužila nastop v polfinalu.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Veselje ob zmagi icon-picture-layer-2 1 / 2