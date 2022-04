Plakati šova Mali šef Slovenije polni hudomušnih grafitov

Plakati, ki pozivajo h glasovanju za vašega favorita med Malimi šefi, so ustvarjeni po zakonitostih predvolilnih komunikacij, ki so te dni vsepovsod in zato kar kličejo po humorni vandalizaciji. In ta se je tudi zgodila. Slogani, ki so jih nasprejali na plakate, se hudomušno poigravajo s prežvečenimi političnimi parolami. Teh ne bi ponavljali, ampak smo prepričani, da boste sami našli podobnosti in se spomnili nekaterih nenadkriljivih krilatic domače politične smetane.

Serija iznakaženih plakatov za Mali šef Slovenije lepo izkorišča predvolilni čas, ko se vsi potegujejo za naše glasove. Upravičeno, saj se za naše glasove borijo tudi mladi kuharji, da bi svoji šoli prikuhali 10.000 evrov Mercatorjeve nagrade za šolske projekte. Tiste, ki so bili včasih tudi zaradi obrazov na sosednjih plakatih primorani počakati na boljše čase. In kot so zapisali v agenciji, ki je ustvarila plakate: "Če je vse kuh'na, naj nam vsaj tekne!"