Po kuhinji letela buča, o zmagovalcu odločila ena sama zvezdica

Drugi par, ki se je podal v boj za mesto v polfinalu, sta Miha Vidic in Peter Baša , ki obiskujeta Osnovno šolo Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici. Kot sta povedala, je njun glavni adut ta, da sta usklajen tim. Eden bo šef, drugi pomočnik, sta povedala. "Od ena do tisoč, sem vesel milijon,"je povedal Miha, ki ni mogel skriti navdušenja, ko je izvedel, da bo lahko kuhal pred vso Slovenijo. "Če zmagava, bova ta denar dala za jedilnico na prostem," je povedal Peter.

Zlato vstopnico sta nastop v šovu Mali šef Slovenije sta si priborila Sara Knez in Tevž Žagar , ki obiskujeta Osnovno šolo Škofljica. Energična Sara, ki ima dneve zapolnjene s številnimi hobiji, zase pravi, da če se odloči, da bo preplezala Triglav, ga bo preplezala. "Samo ga nočem," je šaljivo pripomnila. Tevž kuha od malega, sicer pa ga veseli tudi glasba. "Nama bi res veliko pomenilo, če bi zmagala, saj najina šola potrebuje senzorsko učilnico,"je povedala Sara. "Jaz sem res zelo ponosen na naju, da lahko tako mala otroka naredita tako veliko za šolo," je dodal Tevž, Sara pa dodala: "In njene učence."

Prvi izziv 'A obvladaš?' je tekmovalce pustil odprtih ust: Sašo je namreč naznanil izziv, ki ga je imenoval '20 škampov', tekmovalci pa so odgrnili velike akvarije, polne ledu, rib in rakov."Zakaj ravno ribe?" se je vprašala Sara, ki rib ne mara. Naloga tekmovalcev je bila, da v čim krajšem času v akvariju najdejo 20 škampov. Sara in Tevž sta škampe iz akvarija vlekla kot za šalo, Peter in Miha nista veliko zaostajala. "Ajde, imamo to, imamo to," je Miha spodbujal Petra. A vseeno ni bilo dovolj. V prvem izzivu sta zmagala Sara in Tevž in si priborila prednost.

Mladi kuharji so zavihali rokave in se podali v nesebičen boj za naziv Mali šef Slovenije in za denarno podporo šoli, ki jo podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije, Mercator.

Sara in Tevž brskata po akvariju, polnem ledu, rib in rakov.

Nagrada, ki sta jo Tevž in Sara prejela, je pomoč katerega koli od žirantov pri glavnem izzivu. "Žirant vama lahko pomaga dvakrat," je pojasnil voditelj Sašo Stare . "Enkrat z nasvetom in enkrat s svojimi rokami."

Drugi izziv: Najboljši krožnik

"Dragi moji nadobudni kuharji. Sestavina, katero boste morali uporabiti v svoji jedi in nam to jed postreči čez 60 minut, je polenovka na belo," je naznanil žirant Uroš Štefelin. Katerega žiranta si bosta izbrala Tevž in Sara? "Ta srednjega," je povedal Tevž, Sašo pa mu je prišepnil: "Uroš je to ..." "To, da sta Sara in Tevž za pomoč izbrala Uroša, se mi zdi pametna ideja," je komentiral Peter. "Zato, ker se je vsaj meni osebno zdel – no, saj so vsi dobri, - ampak on malo boljši od ostalih."

V dveh minutah so tekmovalci v trgovini morali nabrati vse potrebne sestavine za pripravo krožnika. Med nabiranjem sestavin so 'padale' ideje, kaj pripraviti, in mali kuharji so v mislih že sestavljali svoje popolne krožnike.

Miha in Peter sta se odločila za polenovko, zavito v pršut, krompirjev millefoglie, brokolijev pire, parmezanov hrustek. Tevž in Sara sta se odločila za kuhano polenovko v ribjem fondu, bučni pire in kruhov kipnik s porom in špinačo. Sara se je odločila za pripravo bučne omake. A rezanje ji je delalo precej težav. Z nožem ji ni šlo, buča je letela po kuhinji … "Umiri se, Sara,"sta jo mirila člana nasprotne ekipe.

Zapletlo pa se je tudi pri drugem paru. Parmezanov hrustek v pečici ni bil tak, kakor sta želela Miha in Peter. "Upam, da bo vse v redu s parmezanom, malo sem nervozen zdaj," je bil zaskrbljen Miha. "To je prava drama. Odpre pečico, tisto je bil prah!" je žirantka Mojca dejala Urošu.