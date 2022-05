Pozdrav iz kuhinje jim lahko prinese vstopnico za mali finale

Pred nami je napeta oddaja, v kateri bomo spremljali kar dva dvoboja. V prvem se bosta Blažka in Vid pomerila proti Brini in Anesi. Tekmovalci se bodo potegovali za mesto v minifinalu, v katerem se bodo borili za tretje mesto in mesto v superfinalu, ki ga bomo spremljali naslednjo nedeljo.

icon-expand Za mesto v malem finalu se bosta borili navihani Anesa in Brina. FOTO: POP TV Na zamudite oddaje #malisef DANES ob 17.50 na POP TV. Tekmovalci imajo zadnjo priložnost, da prepričajo žirante in se uvrstijo v mali finale, v katerem se bodo borili za mesto v superfinalu. Čaka nas napeta kuharska oddaja, v kateri bomo spremljali kar dva kuharska dvoboja in vestno navijali za svoje favorite. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije na POP TV in glasujte! Žiranti so za zadnji polfinale pripravili na prvi pogled preprosto nalogo: tekmovalci bodo morali pripraviti pozdrav iz kuhinje, pri čemer bo v ospredju domača pašteta. To se bo izkazalo za še kako velik izziv. Kateri par je iz pravega testa za uvrstitev v mali finale, v katerem bodo tekmovalci vse bližje najvišji denarni nagradi, ki jo podarja Mercator? Ne zamudite! icon-expand Na drugi strani bosta žirante skušala prepričati Blažka in Vid. FOTO: POP TV Kdo se bo uvrstil v mali finale in kdo bo postal prvi superfinalist? V deveti oddaji se bosta za kuharskim pultom pomerila Blažka in Vid z OŠ Draga Bajca Vipava na eni strani ter Anesa in Brina z OŠ Trebnje na drugi. Borili se bodo za mesto v malem finalu, ki ga bomo prav tako spremljali nocoj ob 17.50 na POP TV. Takoj sledi tudi prvi mali finale, v katerem bomo dobili prvega superfinalista! Vsak glas šteje! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef prejmete na računu kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije si lahko en dan vnaprej pogledate na VOYO. Glasovanje poteka od 7. 3. 2022 do 16. 5. 2022. icon-expand