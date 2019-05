V kuhinji vladala dobra volja zaradi smešnega zvoka iz smetane

Se vam je kdaj prilepila palačinka na strop, ko ste jo pogumno obračali z metanjem? Ste čakali, da zavre mleko, se za hip obrnili in je ravno takrat 'prekipelo'? Morda ste čakali, da zavre voda, nato pa ugotovili, da sploh niste vklopili štedilnika?

Svojo zabavno anekdoto iz domače kuhinje je z nami delil tudi tekmovalec oddaje Mali šef Slovenije Marcel Kos, ki obiskuje OŠ Dragomelj. "Ko smo delali doma palačinke, me je oči učil, kako naj jo vržem. Pa sem poskusil. Meni je dobro uspelo, potem pa je poskusil še oči … in je priletela v strop," se spominja. Luka Banko pravi, da se spomni, kako je družino presenetil s kosilom."In to popolnoma brez pomoči," je povedal. "Presenečeni so bili, kakšen napredek sem dosegel."