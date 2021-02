Zmagovalca prve sezone Mali šef Slovenije Žak in Lan: Bilo je nepozabno

Le kdo se ne spomni Lana in Žaka Verka, simpatičnih bratov, ki sta si kot prva v Sloveniji prikuhala naziv mali šef Slovenije? Pred začetkom nove, že tretje sezone Mali šef Slovenije sta nam zaupala, kaj jima je zmaga prinesla in kaj počneta zdaj, ko sta že srednješolca.

Kot pravita, še vedno veliko kuhata. Še posebej Lan, ki želi postati poklicni kuhar in obiskuje 2. letnik srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Žak pravi, da kuha "bolj ljubiteljsko, zase in svoje bližnje". Žak najraje kuha testenine na tisoč in en način, Lan pa raje pripravi kaj bolj konkretnega, kot so 'stejki', burgerji ... Nastopa v šovu se rada spominjata."Spomini so še vedno zelo živi, čeprav je od tega že dve leti," pravita. "Zelo rada se spominjava tega obdobja, res je bilo nepozabno, enkratna izkušnja. Pred kratkim je bila ponovitev prve sezone, prav zanimivo jo je bilo spet pogledati in prav neverjetno se nama zdi, da sva zmagala in postala prva mala šefa, na to sva izjemno ponosna."

icon-expand Žak in Lan Verko FOTO: POP TV

Po oddaji so ju oblegali oboževalci, a sta se tega privadila. "Takoj po oddaji je bilo res noro, vsi so naju poznali, ustavljali na ulici, v trgovinah, tudi na morju, se hoteli slikati z nama, sploh se nisva zavedala, da sva na račun te oddaje postala tako prepoznavna," se spominjata. "Seveda se je zdaj vse skupaj malo poleglo, še vedno pa naju kdo ogovori ali reče 'glej, to sta mala šefa'." Čas izkoristila za ustvarjanje Lan in Žak sta čas 'lockdowna' preživljala tako kot večina otrok – čas sta si krajšala z gledanjem televizije in igrala igrice. Vseeno pa sta si nekaj časa vzela tudi za kuhanje.

Šov kot izjemna odskočna deska "Med korono sva tudi kaj dobrega skuhala, tudi za prijatelje, preizkusila kakšen nov recept, pekla pice, saj smo nabavili šamotno ploščo," sta nam zaupala. Lan sicer komaj čaka, da "se stanje stabilizira, da lahko nadaljuje učenje kuhanja v šoli, saj učenje kuhanja na daljavo 'ni to to'". Lan je že pred začetkom epidemije vikende preživljal pri Jorgu Zupanu, ki ima v lasti Restavracijo Atelje, in pri njem nabiral dragocene izkušnje. Poleg tega že nestrpno čaka, da se stanje v Sloveniji glede epidemije umiri in začnejo normalno obratovati tudi restavracije. Tedaj bo lahko začel prakso še pri Urošu Štefelinu v Vili Podvin. "Na to sem izredno ponosen, da me bo učil tako priznani chef, kot je Uroš," je povedal. Brata Verko sta vesela, da sta se udeležila šova. Kot pravita, jima je prav sodelovanje v šovu Mali šef Slovenije pomagalo, da se zdaj lahko učita kuhati pri najboljših kuharjih v Sloveniji. Lan bi tudi sam rad nekoč postal veliki chef in vodil svojo restavracijo, in prav zato so zanj vse te izkušnje še kako pomembne. Spomnimo … Lan in Žak sta zmagala v prvi sezoni oddaje Mali šef Slovenije. S trdim delom in veliko mero ustvarjalnosti sta zmage nizala drugo za drugo in na koncu zablestela še v finalu. Slovenijo sta tedaj očarala tudi s svojo nesebičnostjo, ko sta v finalu dovolila nasprotnikoma, da sta naknadno odšla po pozabljeno sestavino, brez katere sicer ne bi mogla pripraviti glavne jedi. "To, da si kolegialen, se mi zdi edino prav," je takrat komentiral Žak. "Če nisi egoist, te imajo tudi drugi bolj radi in … ja, treba si je pomagati." Začenja se nova sezona!

Samo še malo nas loči do začetka nove sezone šova Mali šef. Tudi letos bo otroke v studiu spremljal, spodbujal in tolažil zabavni Sašo Stare, medtem ko bodo njihovo kuharsko znanje ocenjevali vsem že dobro poznani žiranti: Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Uroš Štefelin. Nova sezona bo polna presenečenj, vrhunskih krožnikov, smeha in solz, obljubljajo.

Usoda tekmovalcev ni le v rokah žirantov Žiranti bodo določili le prve tri najboljše pare. Kdo se bo uvrstil med 4. in 8. mesto, boste odločili vi, dragi gledalci, in sicer z uporabo posebnih kod za glasovanje, ki jih boste prejeli ob nakupu v kateri koli Mercatorjevi trgovini. Vzemite čas in si poglejte, kako ustvarjajo mladi kuharski mojstri, nato pa podprite par, ki vas bo najbolj očaral. Kdo bo postal najboljši mladi kuhar v naši deželi in si priboril naziv mali šef Slovenije? Kateremu paru bo uspelo svojim sošolcem in še naslednjim generacijam šolarjev svoje šole zagotoviti lepšo prihodnost? Na zamudite prve oddaje, ki bo na POP TV na sporedu v nedeljo, 7. marca! Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. OddajeMali šef Slovenijesi boste lahko en dan vnaprej pogledali na VOYO.