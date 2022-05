Pred kuhanjem so morali zamenjati košarice 

Tokratni izziv je združeval značilne jedi različnih regij Slovenije in navijaški duh. Za kuharskimi pulti so se soočili Tim in Alex iz OŠ Benedikt , ki sta v prejšnjem izzivu pripravila lava cake, pred tokratnim kuhanjem pa sta obljubila, da sta še izboljšala okuse. Na drugi strani pa sta se predstavila bratranec in sestrična Edo in Tamara iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice , ki sta nazadnje prepričala z azijsko kuhinjo.

Katera slovenska jed bo prepričala žirante?

Tekmovalci so imeli proste roke pri izbiri sestavin v trgovini, osredotočili pa so se morali na svojo regijo, iz katere prihajajo. Edo in Tamara sta izbrala sestavine za gorenjsko jed, Tim in Alex pa za štajersko. Pred izzivom so bili tekmovalci samozavestni, a Sašo je menil, da je to preveč enostaven izziv za polfinale. Zato so morali tekmovalci zamenjati košarice, nad tem pa niso bili preveč navdušeni.

Ker se je izziv povečal za nekaj stopničk, so tekmovalci lahko za nekaj namigov vprašali žirante. Štajerec Gregor je priskočil na pomoč Tamari in Edu, a kuharski par je imel idejo že dobro zasnovano. Malo več namigov sta od Mojce dobila Alex in Tim, ki sta krape pripravljala prvič.