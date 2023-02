Predstavljamo nove kuharske pare šova Mali šef Slovenije

Največji kuharski šov za najmanjše, malo večje in zelo velike otroke se vrača na POP TV.

Osem parov izjemnih kuharskih mini mojstrov se bo potegovalo za Mercatorjevo denarno nagrado in vseslovensko slavo. Znova se je prijavilo rekordno število otrok, ki v domačih kuhinjah ustvarjajo kulinarične spomenike in mojstrovine, ki jim marsikateri odrasli kuhar ne seže do kolen. Spoznali boste 16 navihanih, zgovornih in nasmejanih otrok. Poleg tega, da znajo vrteti kuhalnice, znajo vrteti tudi nogometne in košarkarske žoge, brenkajo na kitare, pihajo v klarinete, pritiskajo na klavirske tipke in tipke naših žirantov, ki bodo tudi letos ocenjevali njihove izdelke. Mojca, Jorg in Gregor komaj čakajo na znan pregovor voditelja Malega šefa Sloveniije Saše Stareta: "Radi se imejte, veliko se smejte in kaj dobrega pojejte." Prvo oddajo Malega šefa Slovenije si boste lahko pogledali že v nedeljo, 5. 3., ob 18:00, na POP TV! OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče KRISTJAN JAKLIČ, 6. razred, TJAŽ TEHOVNIK, 8. razred Tjaž hodi v osmi, Kristjan pa v šesti razred. Tjaž igra košarko in zelo rad poje. Všeč so mu hitri avtomobili, najraje pa zmaže tiramisu. Mogoče tudi zato prijateljuje s Kristjanom, ki najraje pripravlja slaščice. Tudi on ima rad hitre avtomobile, nabija nogometno žogo in trenira ju-jitsu. Njegovi idoli so Karim Merdjadi, Ana Roš in Uroš Štefelin. Njune mentorice so njuni mami in razredničarka, ki poučuje gospodinjstvo in biologijo.

OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje OTJA SLATINŠEK, 5. razred, RAJA HUDARIN, 5. razred Otja in Raja sta prijateljici že od nekdaj, saj sta tudi njuni mami dobri prijateljici. Skupaj hodita v šolo, se zabavata, hodita na pevske vaje in k tabornikom. Otja ima rada glasbo, poje, igra klavir in bobne. Rada riše, igra odbojko in pleše hip hop. Raja je še zgovornejša od Otje, rada pleše in poje. Je strastna športnica, saj se ukvarja s plezanjem, smučanjem in gimnastiko. Doma najraje kuha sama, ker ji drugače vsi težijo. Otja in Raja tvorita zelo dinamičen duet!

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana PINO CACOVICH, 7. razred, LIA NAMET, 7. razred Pino in Lia sta sošolca že od prvega razreda. Oba obiskujeta kuharski tečaj in sta odlična kuharja. Za kuhanje sta ju navdušili mami. Pino igra klarinet in nogomet, Lia pa je dolgo trenirala jahanje. Trenutno se navdušuje nad tenisom. Njen dedek prihaja iz Konga, Pinov pa iz Italije. Lia ne mara čokolade, Pino pa je vse. Najraje lazanjo, ki jo pripravi sam. Rada imata kuhanje, še raje pa dolge počitnice na morju.

OŠ Božidarja Jakca Ljubljana BOJANA DORESKI, 7. razred, ZORA RADULJ, 7. razred Bojana se je pred šestimi leti preselila iz Makedonije, Zora pa pred sedmimi iz Srbije. Zora je najlepše sprejela Bojano, ko se je z družino preselila v Slovenijo in od takrat sta dobri prijateljici. Zora igra kitaro, odbojko, rada bere, riše in obožuje mačke. Bojana je vodja njunega tandema. Rada kuha, šiva, pleše jazz balet in igra odbojko.

Zora obožuje torto iz manga, Bojana pa baklavo.

OŠ Belokranjskega odreda Semič MATIC MARENTIČ, 6. razred, PATRIK BREMEC, 7. razred Matic in Patrik sta dobrovoljčka, ki sta se spoznala na gasilskem taboru, druži pa ju tudi veselje do kuhanja. Oba prihajata s kmetije. Matic igra klarinet in obožuje traktorje. Kuhati ga učita mami in babica, najraje skuha govejo juho in speče govejo pečenko. Patrik igra harmoniko, ribari, z očetom igra odbojko, z bratom pa nogomet. Je velik oboževalec Bineta Volčiča in Karima Merdjadija. Na vprašanje, kaj prinaša srečo, odgovori: "Jaz srečo nosim v srcu!"

OŠ Frana Albrehta Kamnik EVA KUHAR, 5. razred, LILI ŠVAJGER, 5. razred Eva in Lili sta dobri prijateljici, ki svojo dobro voljo trosita naokrog. Zase pravita, da sta suhici, saj sta obe tekačici. Lili igra klavir in se uči govoriti nemško. Najraje ima azijsko in morsko hrano, kuharskih podvigov se loteva takrat, ko je nihče ne gleda. Eva rada poje in pleše, trenira ples ob drogu. Najraje ima testenine s tuno, ne mara pa mleka in krvavic. Rada potuje in spoznava nove kraje. Sta mali veliki punci, ki najraje kuhata z babicama in mamama.

OŠ Litija SAŠ SLOKAN TOPOLINJAK, 6. razred, TIM RIBIČ KORAŽIJA, 6. razred Saš in Tim sta res že dolgo prijatelja. Skupaj igrata kitaro in košarko. Tim je dober v metanju trojk, Saš pa v prostih metih. Timu je všeč košarkar Stephen Curry, Sašu pa Michael Jordan. Tim najraje pripravlja sladice in obožuje čokoladni sufle. Saš ima najraje pečenega zajca, ki ga pripravi njegova babica Marica. Saš in Tim sta zabavna fanta, ki včasih kakšno ušpičita, a samo tu pa tam.

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica GAŠPER LESJAK, 5. razred , ZALA VIŠIČ, 5. razred Gašper je starejši od Zale, Zala pa je višja od Gašperja. Gašper pravi, da bo Zala v kuhinji njegova šefica, on pa bo njen najboljši pomočnik. Rad igra nogomet, plava in smuča. Obožuje lazanjo, pečene perutničke in krvavice. Oba z Zalo rada pomagata pri kolinah. Zala pomaga v kuhinji, kjer se pripravljajo jedi za kolinarje. Rada igra košarko, smuča, plava, poje in igra kitaro. Obožuje Nino Pušlar, malo manj rada pa pospravlja. Oba se strašno rada pogovarjata, zabavata in pokata štose.