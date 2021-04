Presenečenje v Malem šefu, a tokrat ne le za male kuharje

Pri kuhanju so seveda pomembni okusi, poseben čar jedi pa lahko daje tudi zgodba, ki za njo stoji. Nocoj bodo mali kuharji pripravljali jed iz Mojčine družinske tradicije. Kateri par bo Mojci bolje pričaral spomine na babičino jed in zasedel zadnji stolček v polfinalu oddaje Mali šef Slovenije?

Spremljajte nas na Facebookovi straniMali šef Slovenije in na našemInstagramovemprofilu! #malisef.

V tokratni oddaji Mali šef Slovenije bosta še eno priložnost za preboj v polfinale dobili navihani prijateljici Živa in Zarja iz Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, Podružnična šola Jezersko, in najboljša prijatelja Aljaž in Katarina iz Osnovne šole Marije Vere. Oba para sta prepričana, da imata vse potrebno za uvrstitev v polfinale, a prostora je le še za en kuharski par. Slovenija je Evropska gastronomska regija 2021 in s tem bo povezan tudi prvi izziv v tokratni oddaji Mali šef Slovenije. V prvem izzivu bo tako do izraza prišlo kuharsko znanje v kombinaciji z znanjem iz geografije, v drugem pa bo ključna natančnost.

Čaka nas tudi prijetno presenečenje, zaradi katerega bo Mojci spolzela solzica po licu. Zakaj se bo Mojca tako raznešila, ko bo v studio stopila njena hči Ela, kaj bo Ela razkrila o svoji mami in kako bodo Elini nasveti pomagali malim kuharjem pri pripravi najboljšega krožnika? Ne zamudite novega dela oddaje Mali šef Slovenije nocoj ob 18. uri na POP TV! Manjkalo ne bo niti zabavnih trenutkov.

Para se predstavita ... 10-letna Živa Rebolj in 9-letna Zarja Eržen sta si kot noč in dan. Ena mirna, druga popolnoma razigrana, eno veseli matematika, drugo moda. A to ne pomeni, da v kuhinji nista kot eno! Dekleti z Jezerskega se v nov boj podajata bolj samozavestni in odločeni, da bosta dali vse od sebe.

14-letni Aljaž Juntes in 10-letna Katarina sta najboljša prijatelja, ki se pri vsem spodbujata. Že res, da je Katarina manjša in mlajša, a je med njima šefica prav ona. Aljaž ima motnjo ADHD, a ne dovoli, da bi ga ta ovirala pri doseganju ciljev. Katarina mu stoji ob strani in si želi, da bi ga vsi videli tako, kot ga vidi ona. V boj za polfinale se podajata z dvignjenima glavama in odločena, da jima bo tokrat uspelo pokazati nekaj več in se uvrstiti v polfinale.