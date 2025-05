Pripravila je tradicionalno jed iz nevsakdanje kombinacije živil

OGLAS

V nedeljski oddaji Mali šef Slovenija: mala mal'ca smo spoznali 10-letno Olivijo Vodovnik z OŠ Črna na Koroškem, ki je tokrat kuhala v profesionalni kuhinji svoje vzornice, chefinje Mojce Trnovec. V letošnjem nadgrajenem formatu oddaje tekmovalke in tekmovalci namreč pripravljajo jedi pri enem od žirantov in na ta način dobijo pristno izkušnjo dela v profesionalni kuhinji. Še ena od pomembnih novosti letošnje sezone je ta, da otroci kuhajo sami. Ob prijavi so morali poslati predlog recepta za zajtrk in kosilo, med katerima chef, pri katerem kuhajo, izbere tistega, ki ga pripravijo v oddaji.

Kaj dobimo, če združimo krompir in testenine? Grenadirmarš!

Chefinja Mojca je odločila, da bo Olivija pripravila grenadirmarš – tradicionalno zasavsko jed, katere glavni sestavini sta krompir in testenine. Gre za kombinacijo, ko jo poredko srečamo v isti jedi, saj sta obe ključni sestavini vir ogljikovih hidratov. A to je tudi glavni čar te zanimive jedi, ki naj bi jo v Zasavje prinesli nemško govoreči rudarji in je kmalu postala eden osrednjih obrokov 'knapov', saj jim je pomagala premagovati hude napore v rudnikih.

Grenadirmarš je tradicionalna slovenska jed, katere glavni sestavini sta krompir in testenine. FOTO: POP TV icon-expand

Olivija se je z izbiro jedi torej poklonila slovenski tradiciji in obenem dobila priložnost, da se v profesionalni kuhinji izkaže s pripravo ene svojih najljubših jedi, navduši sodniško dvojico in si zagotovi kar najvišjo Mercatorjevo donacijo za svojo osnovno šolo. Mercator bo namreč tudi letos med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , namenjenih nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole, o tem, kako bodo razporejeni zneski donacij, pa odločate tudi vi!

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M do 23.6.2025 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca, vsako nedeljo na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

S tira je ni vrgel niti razsut poper

Ker je imela Olivija, sicer velika oboževalka Harryja Potterja, za pripravo grenadirmarša na voljo le 30 minut časa, se je takoj lotila dela. Kuharska navdušenka, ki najraje pripravlja sladice, sicer pa obožuje mamin krompirjev golaž in je nasploh ljubiteljica jedi na žlico, je najprej dala kuhat krompir, nato pa se je lotila rezanja čebule. Medtem je pojasnila, da ima zelo rada tudi ribe, ne mara pa školjk in špargljev. Njen najljubši družinski recept so rakci s česnom v paradižnikovi omaki, tudi sicer najraje kuha v družinskem krogu. Narezano čebulo je Olivija prepražila, vmes pa pristavila vodo za testenine ter olupila in narezala kuhan krompir. Nato je vse sestavine zmešala skupaj in jedi dodala začimbe. Pri tem se ji je razsul poper, kar pa mlade kuharice ni vrglo iz tira. Hitro je odreagirala in poskrbela, da je bila jed na krožniku točno taka, kot mora biti: okusna ter zanimiva.

Olivija se je odlično znašla v profesionalni kuhinji chefinje Mojce Trnovec. FOTO: POP TV icon-expand

Krompir sta zamenjali za jabolka in nastal je ...

Žiranta Jorga Zupana so ob okušanju prevzeli spomini na otroštvo, žirantka Mojca Trnovec je bila vesela, da je Olivija pripravila tradicionalno slovensko jed. Jorg je pogrešal več malce sočnosti, zato je Oliviji na koncu namenil 3 zvezdice , Mojca pa je njeno jed ocenila s 4 zvezdicami , nato pa mlado kuharico povabila, da sta grenadirmarš skupaj nadgradili in pripravili še eno, nekoliko bolj uravnoteženo, a prav tako tradicionalno slovensko jed: rebovt! Olivija je bila nad menjavo krompirja za jabolčno čežano z dodatkom vanilijevega sladoleda navdušena, a je priznala, da grenadirmarš vseeno ostaja ena njenih najljubših jedi. Želi si, da bi se lahko v finalni oddaji pomerila za častni naziv Mali šef Slovenije in najvišjo Mercatorjevo donacijo, s katero bo svoji osnovni šoli Črna na Koroškem pomagala pri nakupu računalnikov, tablic in druge IKT opreme oziroma druge sodobne tehnologije.

Majhna šola z velikim srcem

OŠ Črna na Koroškem spada med manjše osnovne šole, a prepričani so, da je ravno to njihova največjo prednost. Šola, ki jo v letošnjem šolskem letu obiskuje 215 učenk in učencev, namreč predstavlja varno in domače okolje, nudi več možnosti za sodelovanje, pristnejše medsebojne odnose, bolj oseben pristop in večjo povezanost z lokalno skupnostjo. Delovanje šole je usmerjeno k zagotavljanju varnega, zdravega in spodbudnega učnega okolja. Velik poudarek dajejo odgovornosti, medsebojnim odnosom in spoštovanju ter tako ustvarjajo prijetno delovno vzdušje, ki prispeva k razvoju in napredku vsakega učenca. Nad novico, da jih bo Olivija zastopala v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca, so bili navdušeni, saj svoje učenke in učence na vseh ravneh spodbujajo k vedoželjnosti, radovednosti in s tem k pridobivanju znanja, ki širi obzorja in razgledanost.

OŠ Črna na Koroškem FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Prav vsi iskreno stiskajo pesti za svojo mlado kuharsko zvezdo in si želijo, da bi v izkušnji uživala, z donacijo, ki jo bo osvojila, pa bi radi nakupili sodobnejše kuhinjske pripomočke za gospodinjsko učilnico in računalnike, tablice ter drugo IKT opremo za računalniško učilnico, nabavili didaktični material za spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti, uredili zunanjo učilnico in šolski vrt, seveda pa bodo upoštevali tudi Olivijine želje, saj je prav ona tista, ki je stopila naprej in se potrudila za celotno šolo.

Ne gre samo za kuhanje

Prav to je glavni cilj kuharske oddaje Mali šef Slovenije: skozi edinstveno kuharsko izkušnjo spodbuditi otroke k osebnostni rasti in pomoči drugim ter skupnosti kot celoti. Za skupno dobro. Prav tako je to odlična priložnost za nabiranje dodatnih znanj in idej, kako z majhnimi spremembami v pripravi hrane spretno uravnotežiti svoje obroke in poskrbeti za pestrost v domačem jedilniku. Pri tem pomembno vlogo igra Mercator, ki je s projektom Mali šef pomagal že 48 osnovnim šolam in z vašo pomočjo pri glasovanju podarili skupaj že 180 tisoč evrov denarnih sredstev . Tudi letos bo med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , o tem, kakšen znesek, bo prejela katera šola, pa odločate tudi vi! Prvi dve uvrščeni osnovni šoli bosta mesto namreč zasedli po oceni žirantov TV oddaje, preostale šole pa se bodo potegovale za preostale donacije od tretjega do šestega mesta - glede na prejeto število glasov kupcev.

Kako sodelujete?

Nakupujte izdelke Mali šef v Mercatorju in na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M s kodo, ki jo dobite na računu, glasujte za šolo otroka, ki vas je s svojimi kuharskimi veščinami najbolj navdušil. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Prvi dve uvrščeni osnovni šoli bosta mesto zasedli na podlagi ocene žirantov, preostale šole pa se bodo lahko potegovale za preostale donacije od tretjega do šestega mesta, in sicer glede na prejeto število glasov kupcev trgovin Mercator. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo ob 18:05 na POP TV, in glasujte za svojega favorita oziroma svojo favoritko!

Nakupujte v Mercatorju in glasujte za svojega favorita! FOTO: Arhiv naročnika icon-expand