Pripravite se: čaka nas obračun med boksarjema in baletkama

Leto je naokoli in na male ekrane prihaja že nova sezona družinskega kuharskega šova Mali šef Slovenije, ki bo letos začinjen s številnimi novostmi. Kot prvi se bodo v boj za neposredno uvrstitev v polfinale borili štirje mali kuharski mojstri: Alen in Sebastijan iz Osnovne šole Preserje pri Radomljah ter Lana in Neža iz Osnovne šole Montessori iz Maribora.

V šovu Mali šef Slovenije bo tekmovalo 8 parov šolarjev. A najprej spoznajte prva para, ki bosta kuhala in setrem žirantom predstavila v prvi oddaji, ki bo na sporedu danes, 8. marca, ob 18. uri na POP TV. Tekmovalci se potegujejo za naziv mali šef Slovenije in denarno podporo, ki jo prejme šola, ki jo obiskujejo, in jo podarja prijatelj oddaje Mali šef Slovenije, Mercator. Kdo se bo nocoj že uvrstil v polfinale?

Alen Enci in Sebastjan Kmetič FOTO: POP TV

Pretepača proti baletkama Alen Enci in Sebastjan Kmetič, ki obiskujeta OŠ Preserje pri Radomljah, sta dobra prijatelja. Spoznala sta se tako, da sta se stepla. Kaj je bil razlog za pretep, izveste v videu. Zdaj se, kot pravi Alen, praktično nikoli ne spreta. Poleg tega, da obiskujeta isto šolo in ju veseli kuhanje, rada skupaj igrata video igre. Alen nima domačih živali, Sebastjanu pa doma dela družbo cela četica živali – 2 psa, 3 gekoni in 1 petelin. Alen obožuje ustvarjanje z želatino. V kuhinji pravi, da je najboljša družba njegova mami, ker mu predlaga, kaj lahko izboljša, ni izbirčna in ga spravlja v dobro voljo. Pri hrani ni izbirčen, le musake in ješprenja ne mara. Sebastjan obožuje školjke, ki jih pripravi njegova mama, sam pa rad peče ribe. Tudi on ne mara musake. Medtem ko Alen med kuhanjem ne mara poškodb, Sebastjan pravi, da ne mara, da se kdo dela glavnega, čeprav nima pojma. Neža Kovačevič in Lana Messner iz OŠ montessori Maribor, sta pravo nasprotje fantoma. Dekleti sta prijateljici, ki ju poleg šole in prijateljstva druži balet.

Neža Kovačevič in Lana Messner FOTO: POP TV

Lana za Nežo pravi, da je smešna in zanimiva, polna dobrih idej. Rada pripravi suši in kuha za družino,"ker vse pojejo". Gobice in sojina omaka sta njeni najljubši sestavini, sladica, ki je plod njene domišljije, pa nosi ime 'mango guanngo'. Lana je prava popotnica – bila je na Tajskem, na Sejšelih, v Dominikanski republiki pa je celo spoznala dobrega prijatelja. Neža je Lano opisala kot "iznajdljivo, zabavno, pametno in odlično kuharico". Najraje pripravi 'naked cake' ali mafine in goveje zrezke v čebulni omaki. Najraje kuha za družino, ker iskreno pokomentirajo. Ker imata sestra in mama celiakijo, se spozna tudi na pripravo brezglutenske hrane. Je pravi knjižni molj.

V prvi oddaji bo pestro V prvi oddaji letošnje sezone kuharskega šova Mali šef Slovenije nas čaka najprej izjemno zabaven izziv, ob katerem se boste dodobra nasmejali. Čeprav gre za povsem preprosto igro, boste videli, da je lahko neverjetno zabavna! Že lani je imel par, ki je zmagal med izzivom, prednost, saj je lahko med drugim izzivom, kuharskim dvobojem, računal na pomoč enega izmed žirantov. Letos bo imel zmagovalni par še eno prednost. Kakšno, izveste v oddaji! Nato se bo kuhalo. Veliko kuhalo in ustvarjalo … malce prepiralo in na koncu ocenjevalo. Kdo bo prvi polfinalist? Vse izveste že čez nekaj ur! Pomagajte malim šefom!

V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije"in Mercatorjevo denarno podporo, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!