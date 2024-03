Pripravljali bodo sladico, ki bo morala izgledati kot slana jed

Prve se bodo za kuhinjskimi pulti spopadle zgovorne, inovativne in spretne Ula in Ema iz OŠ Polzela ter Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige . Žiranti Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Gregor Jager jim bodo naložili prav posebno nalogo – pripraviti jed, ki bo videti kot sladice – in ne le to, biti bo morala veganska.