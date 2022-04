Prvo izenačenje v zgodovini Malega šefa Slovenije

Tokrat sta bila v središču pozornosti hladilnik in njegova vsebina. Z njim sta se na eni strani soočili Nana in Isabela iz OŠ Mežica , ki sta ob prejšnjem nastopu očarali žiranta Jorga Zupana , zato je pred tokratnim kuhanjem s seboj prinesel beležko in pisalo. Njun izziv v tej oddaji je bil, da prepričata Mojco Trnovec in tudi od nje dobita pet zvezdic. Obratno pa je bilo pri fantoma Nejcu in Simonu OŠ Šenčur , ki sta želela očarati Gregorja Jagra , ki jima je nazadnje dal štiri zvezdice.

Kaj se skriva v hladilniku?

Tekmovalci so imeli proste roke pri izbiri sestavin v trgovini. Bili so brez omejitev. Trik je bil v tem, da so šele nato izvedeli, kaj bodo kuhali. A to še ni bilo vse. Sestavine, ki so jih izbrali v trgovini, je vzel voditelj Sašo Stare in se jim lepo zahvalil za vse izbrane izdelke. Tekmovalci so imeli na voljo le sestavine, ki so se skrivale v hladilniku sredi kuhinje Malega šefa.

Boj za nabor sestavin se je začel! Najmlajši tekmovalki se nasprotnikov nista ustrašili. Prosila sta ju za kislo smetano, nasprotnika pa sta jima sestavino prinesla pod enim pogojem. Dekleti sta morali priznati, da je OŠ Šenčur boljši. Prijatelja sta sicer priznala, da nasprotnika ne smeš nikoli podcenjevati in tudi mlajši kolegici sta vzela zelo resno.

Dodaten izziv: poleg glavne jedi žiranti želijo še sladico

Mojca je opazila, da so tekmovalci zelo suvereni, zato si je zaželela popestriti kuhanje. Odločili so se, da bodo morali pripraviti še sladico iz sestavin, ki so še ostale v hladilniku. Mali kuharji so dobili še večji zagon in se lotili priprave.