Ravnanje, ki je žiranta popolnoma očaralo

V prvi sezoni oddaje Mali šef Slovenije so mali kuharji dokazali, da se lahko brez težav postavijo ob bok nekaterim vrhunskim kuharjem. Poleg odlične sposobnosti koncentracije, hitrih odzivov, spretnih prstov in smisla za kulinariko, so prav vsi tekmovalci dokazali, da so današnji otroci daleč od tega, da bi bili sebični.

V šovu se v prvi vrsti ne borijo zase, temveč za šole, katere obiskujejo, oziroma vse sošolce in šolarje, ki bodo te šole še obiskovali. Prav vsaka šola bo namreč po koncu šova prejela določen znesek, ki ga bo lahko namenila za nekaj, česar si otroci želijo in potrebujejo v šoli. Višina denarne podpore, ki jo bodo šole prejeles strani Mercatorja, je odvisna tudi od gledalcev. Medtem ko o prvih treh mestih odločijo žiranti, je od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!

Poleg tega, da se borijo za druge, smo v oddajah lahko videli, kako zelo so si pripravljeni med seboj pomagati, ne glede na to, da gre za tekmovanje. Nesebično drug drugemu pomagajo, si med seboj posojajo sestavine, se spodbujajo … in vse te poteze ganejo tudi žirante, ki skozi oddaje spremljajo napredek malih kuharjev in ocenjujejo njihove krožnike. Kaj je tisto, kar je skorajda pustilo odprtih ust Jorga Zupanain Uroša Štefelina, si lahko pogledate v spodnjem posnetku.