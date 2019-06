Razkrivamo, kaj je najtežje breme za tekmovalce v finalu

Še zadnja oddaja je pred nami in trije pari mladih nadobudnih kuharjev bodo imeli še zadnjo priložnost, da pokažejo, kako spretni so v kuhinji. Le enemu paru bo uspelo domov oditi z nazivom Mali šef Slovenije in najvišjo denarno podporo, ki jo podarja Mercator. Ne zamudite finalne oddaje nocoj ob 17.55 na POP TV!

Kaj v finalu pričakujejo žiranti FOTO: POP TV

Peter in Miha iz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici, Luka in Marceliz OŠ Dragomelj in Lan in Žakiz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica so veliki trije, ki se bodo nocoj spopadli v velikem finalu kuharskega šova Mali šef Slovenije. Povsem normalno je, da so vsi polni pričakovanj, da imajo tremo in so živčni. Nastopiti pred kamerami in pod časovnim pritiskom, zavedajoč se, da so vate uprte oči vse Slovenije, je veliko breme. A mali kuharji so odločeni, da še zadnjič pokažejo, da so iz pravega testa.

Žiranti Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Uroš Štefelin so napovedali, da bodo v finalu standardi še višji, kriteriji za ocenjevanje strožji. V velikem finalu pa se bosta pomerila res najboljša dva para, saj se bo moral en par posloviti že po koncu prvega izziva. Tega se zavedajo tudi tekmovalci. "V finalu se bova borila do konca, vse bova pokazala in upava na najboljše,"sta povedala Miha in Peter. Marcel je bil v polfinalu nekoliko živčen, kar je nekoliko motilo Luko, a kot pravita, v finale prihajata še bolj osredotočena na delo. Tretji par, Lan in Žak, sta pa dodala, da nista pričakovala niti polfinala, zdaj pa sta v finalu."Greva na vse ali nič. To je zadnja oddaja. Tudi če izgubiva, si ne bova mogla ničesar očitati, saj bova dala od sebe 120 odstotkov," sta še dodala.

Razlika med finalom in drugimi oddajami Lan in Žak pravita, da je zagotovo časovni pritisk tisti, zaradi katerega najbolj trepetajo pred finalom. Na drugi strani pa so tu še žiranti, ki napovedujejo, da bodo kriteriji ocenjevanja še strožji. In kaj je tisto, kar bo žirantom najpomembneje pri ocenjevanju krožnikov? "Okusnost," so prepričani vsi trije žiranti. "Otroci še nimajo toliko tehničnega znanja, da bi ocenjevali samo videz in sestavo in uravnoteženost jedi ... pomembna je okusnost," je dodala Mojca. "Da znajo otroci pri teh letih pripraviti nekaj, kar je res okusno, je ... vau! Ni treba obvladati ne vem kakšnih hudih tehnik." "Če bodo upoštevali, kar so se naučili med oddajo, so lahko zelo blizu ...," je še dodal Uroš. Kateremu paru bo uspelo sestaviti najboljšo, najbolj okusno jed? Kdo bo okronan z nazivom Mali šef Slovenije in kdo bo svoji šoli prikuhal najvišjo denarno podporo, ki jo podarja Mercator, podpornik kuharskih junakov in njihovih šol? Še vedno lahko glasujete za svojega favorita! Finalna oddaja Mali šef Slovenijebo na sporedu nocoj na POP TV ob 17.55! Oddaje najdete tudi na VOYO.SI. Dogajanje lahko ves čas spremljate na našem facebook profilu Mali šef Slovenije, pridružite se nam na Instagramuin ne pozabite na najbolj kul kulinarični 'hashtag': #malisef. Še vedno lahko glasujete za svoje favorite! V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije"in denarno podporos strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko o prvih treh mestih odločajo žiranti, je od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!