Razkrivamo voditelja in sodnike Malega šefa Slovenije

Mladi kuharji se ne bodo borili zase, temveč za svoje sošolce, prijatelje in naslednje generacije učencev šole, ki jo obiskujejo. In kdo jim bo v oddajah stal ob strani, kdo jih bo spodbujal in ocenjeval?

Na male ekrane 31. marca prihaja povsem nov zabaven kuharski šov Mali šef , v katerem se bo v kuharskih izzivih in veščinah pomerilo 8 parov otrok, torej 16 mladih kuharjev, starih med 8 in 15 let iz 8 osnovnih šol z različnih koncev Slovenije.

V čevlje voditelja oddaje Mali šef bo stopil gledališčnik, improvizator in stand up komik, ki ste ga spoznali že v šovu Slovenija ima talent, svoj plesni talent pa je pilil v šovu Zvezde plešejo. Če še niste uganili – skupaj z vami bo vsak teden zabaven in zgovoren Sašo Stare, ki se že veseli začetka oddaje. Kot pravi, pričakuje, da se bomo odrasli ob opazovanju otrok pri delu "sesedli na kavč in se malo zamislil sami nad sabo, ko bomo videli, kaj nekateri otroci naredijo stokrat boljše kot mi!"

Kuharske mojstrovine bodo ocenjevali sodniki

Poleg Saša Stareta bodo v vseh oddajah Mali šef z vami tudi trije sodniki, ki bodo spremljali in ocenjevali delo tekmovalnih parov, mladih nadobudnih kuharjev. To so Uroš Štefelin, Jorg Zupan in Mojca Trnovec.

Uroša Štefelinaste lahko že videli v šovu Gostilna išče šefa. Štefelin je vrhunski kuhar, chef, ki je znan po tem, da tradicionalnim slovenskim jedem vdahne novo dušo, vodi številne kuharske delavnice in se uvršča v sam vrh slovenske kulinarike. Kako bo ocenjeval delo mladih kuharjev? Bo bolj strog, bolj popustljiv? Vse izveste prav kmalu.

Drugi sodnik je Jorg Zupan, mladi kuharski chef, nekakšna vzhajajoča zvezda slovenskega sveta kulinarike. Svojo kuharsko pot je začel ob Binetu Volčiču in se nato učil še ob Igorju Jagodicu. Kuharsko znanje je nadgrajeval v Avstraliji, Veliki Britaniji, na Norveškem v tamkajšnjih vrhunskih restavracijah, med drugim v dveh s tremi michelinovimi zvezdicami. Zdaj ima že svojo restavracijo, v šovu pa bo prevzel tudi vlogo nutricionista. Pri šovu vseeno pravi, da ne bo popuščal in da bo vse odvisno od ideje in izvedbe. "To je kuharski šov in ne šov simpatičnosti," je povedal.

Obrtnica leta 2018 Mojca Trnovec, sicer vodja gostinstva in kmetica, je še tretja sodnica, ki bo soodločala o tem, kateri par bo osvojil naziv Mali šef Slovenije in svoji šoli priboril največjo denarno podporo. Kot je zaupala, si želi, da bi otrokom "na pozitiven način prikazala, kako se prepleta delo vrhunskega kuharja z naravo, ki nam je resnično naša mati."