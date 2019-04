Razočaranje je veliko: 'Jaz jo bom ubil!'

V polfinalu šova Mali šef Slovenije je prostora za 6 parov. Prve štiri polfinaliste že imamo – to so pari, ki so si vstopnico neposredno v polfinale priborili z zmagami v prvih dvobojih, manjkata še dva. Kot prvi so se v boj podali Jan in Nik ter Maša in Martin. V kuhinji pa je bilo vse prej kot sproščeno.

Jan in Nik proti Maši in Martinu FOTO: POP TV

Tisti, ki so v prvem krogu izgubili, so dobili še eno možnost, da se potegujejo za mesto v polfinalu oddaje Mali šef Slovenije. Kdo bo napredoval v naslednji krog, znova odločajo žiranti, tri zvezde slovenske kulinarike, Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Uroš Štefelin. Tokrat se bosta spopadla dva para izmed štirih, ki se jim ni uspelo uvrstiti v polfinale v prvem krogu.

Prva tekmovalca sta Nik Šlosar in Jan Fijavž iz OŠ Pod Goro Slovenske Konjice, ki ju je v prvem poskusu 'pokopal' muškatni orešček in kot sta povedala, sta muškati orešček po prvem dvoboju vrgla kar skozi okno. Zdaj si želita, da bi se spopadla kar z Mašo Odar Kristan in Martinom Petrom Škrabo iz OŠ Cirila Kosmača Piran. Razlog? Ker so dobri prijatelji in se dobro razumejo. In prav Maša in Martin sta tekmovalca, ki bosta z njima borila za nastop v polfinalu. Primorca pravita, da se bosta tokrat borila veliko bolje, saj da sta prebrala veliko kuharskih knjig. Pošalila sta se, da bosta podtaknila kar kuverto polno denarja. "Poraz danes ni opcija,"sta povedala, Jan in Nik pa 'vrnila', da "čeprav so prijatelji, so v šovu tekmeci".

Čevapčič ražnjiči - jih znate narediti? Prvi izziv je bil tokrat posebej zabaven. Sašo je male kuharje zvezal. In naloga? V 5 minutah pripraviti čim več popolnih 'čevapčič ražnjičev'. Delati jih morajo izmenično, malo en in malo drugi tekmovalec, in prav zato sta tekmovalca zvezana, da sta prisiljena dobro sodelovati. Tekmovalci so se zagnali, a po 2 minutah je za kuharskimi pulti zavladala rahla panika. "Še tri minute in imava samo 4 čevapčiče narejene? Se ti zafrkavaš?!" je norela Maša. "Šampinjon mi je 'poknu'!" je zavpil Jan. Pri Janu in Niku je znova vrelo, živčnosti ni bilo konca. Maša je kritizirala Martina. In 5 minut se je izteklo! Žiranta Uroš Štefelin inJorg Zupan sta preverila, kaj je tekmovalcem uspelo napraviti v tem kratkem času. "8 popolnih imamo," je Uroš razveselil Mašo in Martina. "Tukaj jih je pa sedem," je Uroš preštel popolne čevapčiče še pri Niku in Janu. Maša in Martin sta zmagala v prvem izzivu in si priborila 5 minut prednosti. Kuhala bosta 60, Jan in Nik pa 55 minut.

'Kar boste slišali, ni zabavno' "Dragi mali šefi in šefica, kar boste zdaj slišali, ni tako zabavno," je s predstavitvijo drugega izziva pričela tretja žirantka, Mojca Trnovec."Vsak večer gre na Zemlji lačen spat vsak 9. prebivalec. Še huje je, da vsako leto zavržemo tretjino pridelane hrane." Mali šefi niso mogli skriti ogorčenja ob tem, ko so slišali to informacijo. "To je butasto," je komentiral Jan.

Da bi malim kuharjem in gledalcem pred malimi ekrani pokazali, kako se lahko tudi malce bolj varčno kuha, so žiranti tokrat za izziv izbrali reciklažo. Pred male šefe so postavili nekaj pripravljenih dni 'od prejšnjih obrokov'. Naloga malih kuharjev je, da iz vsaj ene že ponujene jedi pripravijo okusno novo jed. Maša in Martin sta izmed že pripravljenih jedi izbrala polento. Jan in Nik sta izbrala več sestavin, ki so bile na voljo za reciklažo – proseno kašo, čevapčiče in piščanca. Maša in Martin sta se lotila priprave sladice iz polente. 5 minut kasneje sta se kuhanja lotila še Jan in Nik, ki bosta v jed vključila več že pripravljenih jedi. "Uspelo nama bo v 55 minutah. Verjamem v naju," sta optimistična. Mojco sta para presenetila. "Glede na to, koliko sestavin sta si fanta vzela, bi človek pomislil, da bo blaaaaah, ampak bosta zelo dobro čevapčiče in piščanca uporabila,"je komentirala. Čeprav so tekmeci, si pomagajo Maša in Martin sta se začela prepirata zaradi metlice, saj bi jo v nekem trenutku potrebovala oba. "Fanta, a rabita metlico?"sta za pomoč prosila kar Nika in Jana. Fanta sta jo nesebično odstopila. "To mi je všeč, da imajo ta timski duh," je prijazno gesto komentirala Mojca. "Delajo homogeno." "In si pomagajo," je dodal Jorg. "Kar je v kuhinji zelo pomembno,"je še pristavil Uroš.

Maši se je pol ure pred koncem zdelo, da sta fanta v zaostanku. Ko sta Nik in Jan mrzlično iskala jajce, je Martin vrnil lepo gesto in jima ponudil svoje. "Sem samo pomislil – 'Butl, vse bi zasral. Oba bi naju zasral'," je rekel Nik. "Saj pa nisi 'butl'," je odvrnil Jan. "Ja pa sem. Če sem pozabil jajce." "Pa ne pa nisi 'butl'. Kaj pa klobasaš!" ga je še enkrat potolažil Jan.

V kuhinji težavam ni konca! Maši se je testo iz polente, ki bi moralo biti sladko, zdelo slano. Je vmešala sol? Kot pravi, ne. Medtem je Martin maso mešal in nastajati so začele grudice. "Grudiceeee,"je vpil. "O ne, karamela!"se je medtem slišalo izza drugega pulta. Nik in Jan sta prižgala sladkor."Šef, kaj narediva s karamelo, ki se nama je prižgala?"je Nik za pomoč prosil žiranta Uroša."Ponovi," mu je svetoval."Pozor, še 10 minut!" je naznanil Sašo. Nik in Jan sta v miru zaključevala s pripravo krožnikov. Jed sta položila na krožnik, poskrbela za dekoracijo, obrisala vse, kar je bilo na krožniku odveč … Pri Maši in Martinu se je pri postavitvi zapletalo. Nik in Jan sta ju medtem prijateljsko spodbujala. Primorca sta bila panična in v zadnji sekundi sta uspela vse skupaj še preliti z omako. Ocene žirantov … Nik in Jan sta svoj krožnik ponosno postavila pred žirante. Bala sta se predvsem Uroša, ki jima je v prvem krogu dal 3 zvezdice."Mene skrbi tale žila v ohrovtu,"je bila zaskrbljena Mojca. "Kaj sta z njo storila?" "Potolkla sva jo," sta odgovorila mala šefa. "Pri tej jedi se muškatni orešček ne uporablja, kajne?"se je pošalil Uroš in dodal, da je zelje ravno prav blanširano, ravno prav trdo in nad jedjo, v kateri so bili čevapčiči kombinirani s piščancem, navdušen. "Mene sta s tem krožnikom kupila,"je pristavil Jorg.

Mašo in Martina je najbolj skrbelo, ker jima testa ni uspelo lepo preliti s čokoladno glazuro. "A vidva verjameta v ta krožnik,"ju je vprašal Jorg. Kot sta povedala, ju je skrbela sol. "Ampak ta sol ni nič moteča in s čokolado gre super,"ju je pohvalila Mojca. "Mene moti samo ena stvar. V kremi so grudice,"je povedala."Ena sama grudica je bila v celi zmesi! In ona jo je dobila!" sta bila razočarana mala kuharja. "Če bi bila tortica brez soli, bi bila navadna tortica," je komentiral Uroš."Tako pa je posebna tortica." Pokomentiral je še, da bi se lahko malce bolj potrudila pri postavitvi in da bi bila tortica bolj enakomerna, kar se okusov tiče, pa da bi bil na njunem mestu ponosen. "Meni vse štima,"je nazadnje povedal še Jorg. Maša in Martin. "Glede na nered sem se bal za vaju, A sta me presenetila s sestavino in kako sta jo porabila. Ko pa sem na koncu poskusil okus, nisem našel napake. Zato vama dam oceno …"je povedal Uroš in obrnil tablico s 5 zvezdicami. Mojco je zmotila grudica in podarila jima je 4 zvezdice. Jorg je zaradi teksture in okusa podaril prav tako 5 zvezdic. 14 točk! Jana in Nika je stisnilo, oči so bile naenkrat solzne. "Srce mi je bilo, bil sem rdeč, glava me je bolela, bil sem živce,"je komentiral Jan. Kako bodo žiranti ocenili njiju? Uroš: "Vajin krožnik mi je bil na izgled, okus in inovativnost super. Jaz vama dajem oceno 5!" je naznanil. Mojca je povedala, da sta jo presenetila z reciklažo kar 3 sestavin z omizja."Dajem vama 5 zvezdic," ju je razveselila."Jan, Nik, izbrala sta si 3 sestavine in dobro sta jih uporabila. Zato vama dajem 5!" je povedal še Jorg in fanta sta vzkliknila od veselja. "To!" In Tako smo dobili še ena polfinalista: Jana in Nika. Marina in Mašo so oblile solze, a mesto je v polfinalu čakalo le enega od dveh parov. "Jaz jo bom ubil!"je zavpil Martin. "Grudico ali Mojco?" je vprašala Maša. "Grudico!" je povedal Martin. A par ne bo obupal. Kot sta dodala, zaradi poraza ne bosta odnehala in bosta veselo kuhala še naprej.

