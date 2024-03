Sašo o malih šefih: Po mojem se sploh ne zavedajo, kakšne šale pokajo

Sašo Stare se na zaslone vrača v vlogi zaupnika otrok in voditelja verjetno najbolj simpatičnega kuharskega šova Mali šef Slovenije. Nova sezona se začenja že prav kmalu, Sašo pa se veseli druženja z malimi šefi, za katere pravi, da so vsako leto bolj drzni, bolj samozavestni – in tudi vse bolj smešni.

"Iz leta v leto so otroci bolj drzni, bolj samozavestni in definitivno bolj smešni," je glede smisla za humor mladih kuharjev povedal zabavni voditelj Sašo Stare. "Vsaka generacija malih šefov me vedno znova uspe presenetiti. Na tej točki so nekateri rasli gor s to oddajo, tako da je zanimivo videti razliko v živčnosti in sproščenosti pri otrocih recimo med prvo in trenutno, že šesto sezono. Med snemanji so otroci tako v svojem delu in toliko se jim dogaja, da se po mojem dostikrat sploh ne zavedajo, kakšne šale medtem pokajo."

Sašo z otroki, starimi med osem in 15 let, v času snemanja oddaje preživi ogromno časa. "Je pa proces snemanja oddaje kar zahteven, veliko se pričakuje od otrok, tako da nekaj veliko prostega časa ravno nimamo," je pojasnil. "Ko sem jaz malo prost, oni snemajo izjave, ko so oni prosti, jaz snemam uvod in skeč za nalogo ... Tako da se večina našega druženja dogaja pred kamerami. Je pa res, da naše snemanje traja bistveno dlje, kot je razvidno v končni zmontirani oddaji, tako da preživimo kar nekaj časa skupaj."

Sašo Stare FOTO: POP TV icon-expand

Otroci so bolj kritični gledalci Čeprav se zdi Sašo rojen za vodenje otroških oddaj, ga lahko vidimo na številnih odrih v vlogi stand up komika, igralca, nedavno pa smo ga spremljali tudi v oddaji Slovenija ima talent. Je kakšna razlika med vodenjem 'bolj odraslih' in otroških oddaj? "Mislim, da ni neke ogromne razlike v stilu vodenja," je zaupal. "V obeh primerih gre za oddaje, ki jih lahko gledajo družine skupaj, v obeh primerih imamo tekmovalce, ki imajo malo treme, ker niso vajeni kamere, tako da jih skušam med snemanji nasmejati in sprostiti. Na splošno pa mislim, da so otroci morda celo najbolj kritični gledalci. Ker otroku je nekaj celostno všeč ali pa mu ni ..." je še dodal in priznal, da mu pri vodenju in povezovanju s tekmovalci in gledalci zagotovo pomaga tudi humor. "Nekaj kreativnih izzivov je, ko je treba nekaj let zapored pisati šale na temo hrane (smeh) ... ampak to so sladke skrbi!" V Malem šefu Sašo strada Sašo resda piše in poka šale na temo hrane, verjetno pa redko kdo ve, da v oddaji s hrano nima ravno tesnega stika. "Že šest let me vsi sprašujejo, ali poskusim vsako jed, ki jo otroci pripravijo – prijatelji, znanci, ljudje me celo ustavljajo na ulici. In že šest let vsem odgovarjam, da jaz hrano le vonjam (smeh). Otroci skuhajo malce več, to je res. Ampak to je večinoma za žirante. En krožnik je za žirante, novost v tej sezoni pa je, da je en krožnik tudi za male šefke, ki jed na koncu poskusijo pred kamero. En krožnik mali kuharji pripravijo še zato, da se lahko naredijo tisti lepi posnetki hrane, ki jih vidite v oddaji. Za ta krožnik sumim, da ga snede 'ekipca', medtem ko jaz vodim oddajo naprej," z nasmeškom še dodaja Sašo. "Je že kar interna šala, da se Sašota strada!" (smeh)

Mali šef Slovenije se na televizijske zaslone vrača 10. marca. FOTO: POP TV icon-expand