Sašo Stare: Otroci so najbolj iskrena in najmanj cinična publika

Kot pravi Sašo Stare, je bil še nekaj let nazaj Sašo iz Skečoholikov, zdaj pa je Sašo iz Malega Šefa ali pa Sašo s Talentov. "Odvisno, katera oddaja je bila zadnja na sporedu," dodaja voditelj, ki je vedno bolj prepoznaven tudi na ulici. Med tistimi, ki ga prosijo za avtogram, so predvsem otroci, on pa jim z veseljem ustreže in z njimi tudi poklepeta.

Največji znak, da so me otroci vzeli za svojega, je, da velikokrat, ko sedim v avtu, in na semaforju čakam na zeleno, vidim, kako otroci na zadnjih sedežih sosednjega avtomobila naredijo celo galamo, povejo bratom, sestram ali pa mami, kažejo name in so iskreno veseli. Potem pa vidijo, da sem jih opazil in mi veselo začnejo mahati skozi okno, da me čisto vsakič spravijo v dobro voljo!

Na POPU imamo velikokrat oglede vrtcev in šol. Kot vem, si že padel v naročje eni takšni skupini. Kakšen je bil odziv, ko so te zagledali?

Ja, več kot eni (smeh) ... Čeprav moram reči, da mi ni všeč ta izraz 'padel v naročje', ker če bi res padel v naročje kakšni skupini otrok, potem bi prišlo do poškodb! (smeh) Sem jih pa res srečal in so me bili zelo veseli. Potem sem jim malo razkazal studio, kjer snemamo Talente in skupaj smo sprožili zlate lističe, ki so bili prava zvezda tega srečanja. No, zlate listke sem potem tudi lepo pometel in pospravil, da ne bo kdo mislil, da smo vse razmetali, potem pa šli ... Včasih, ko imamo vaje ali pa kaj manjšega snemamo, v studio kar naenkrat pride ves razred otrok, ki so na ogledu in potem ustavimo snemanje in z veseljem odgovarjamo na vprašanja.



Se običajno hočejo slikati s teboj, tvoj avtogram ali samo te pozdraviti?

Uf, otroci so najbolj iskrena in najmanj cinična publika, njim si ali všeč ali jim pa nisi. Tako preprosto je, tako da sem vedno zelo vesel, ko so otroci navdušeni, ko me vidijo. Včasih se želijo samo malo pogovarjati, včasih imajo zelo specifična kuharska vprašanja o kuhanju v določeni epizodi, recimo pete sezone Malega šefa, na katere ne vem, če znam zares odgovoriti. (Smeh) Včasih jih zanima potek snemanja in koliko časa vse skupaj traja ... včasih si pa seveda tudi želijo samo sebek ali avtogram ali pa oboje. Zadnjič sem se recimo prvič nekomu podpisal na roko, potem pa še v ovitek telefona, na katerega smo potem naredili tudi sebek. To je tak 'hat-trick prepoznavnosti'!

Te vprašajo kaj posebnega?

Najbolj pogosta vprašanja so ponavadi; ali so otroci res tako dobri kuharji, ali so žiranti tako strogi tudi, ko ne snemamo in koliko časa traja snemanje. Bom kar odgovoril na vsa tri. JA, naši otroci so zares tako dobri kuharji in samo še boljši bodo z leti. NE, žiranti, ko niso pred kamero, niso strogi, v bistvu so taki mucki, v zaodrju se veliko šalimo in si pošiljamo meme in smešne videe v skupni pogovor, tudi ko ne snemamo. Večino ljudi pa najbolj preseneča, ko jim povem, da snemanje enega dela Malega šefa traja okoli šest ur. Tako da preživimo kar nekaj časa skupaj v studiu!

Otroci imajo res bujno domišljijo. Te je že kdo kdaj vprašal kaj, česar ne boš pozabil?

Oh, absolutno! Zadnjič sem bil v trgovini in je en dvanajstletnik prišel do mene, se slikal z mano, potem me pa z najbolj resnim obrazom pogledal direktno v oči in s še bolj resnim glasom vprašal: 'Ti, koliko pa ti to kaj zaslužiš?' Ta kontrast med otroškim obrazom in nemutiranim deškim glasom ter težo tega sila resnega vprašanja me je zlomil in sem se nasmejal do solz! Enkrat je bil pa en fant tako specifično tehničen glede štedilnika v oddaji, da sem ga kar takoj vprašal, ali si želi biti kuhar ali inženir? Pa je rekel, zakaj pa ne oboje? In je imel prav, zakaj pa ne! Sem rekel, da ga bom poklical, ko mi bo doma kaj crknilo, pa je rekel, da okej, ampak ne bo pa znižal cene samo zato, ker se poznava (smeh), kar spoštujem (smeh).