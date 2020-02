Sašo Stare je gledališčnik, improvizator in stand up komik, ki ste ga spoznali že v šovu Slovenija ima talent, svoj plesni talent je pilil v šovu Zvezde plešejo, v vlogi voditelja šova Mali šef Slovenije pa se je izkazal že v lanski, prvi sezoni.

Lani je napovedal, da se bomo gledalci "sesedli na kavč in se malo zamislil sami nad sabo, ko bomo videli, kaj nekateri otroci naredijo stokrat boljše kot mi!" Točno to se je tudi zgodilo. Otroci so navdušili javnost in pozitivni odzivi so privedli do nove sezone, ki kmalu prihaja na male ekrane. Otroci so Saša sprejeli kot nekakšnega 'očeta', ki jih je med oddajami ves čas spodbujal, jim dajal zagona, ko so bili žalostni, pa je vedno našel prave tolažilne besede.

Kaj prinaša druga sezona?

"Druga sezona bo imela vse dobre stvari, ki jih je imela prva. Otroke, ki kuhajo, mene, ki sem nervozen, ali mi bo uspelo, da otroci ne bodo jokali … ker ko preveč otrok joka, se mi kar srce trga,"je povedal Sašo Stare. Kot je namignil, prihaja kar nekaj novosti, ki pa jih pred začetkom oddaje še ne sme razkriti. "Poglejte oddajo in boste videli,"je ostal skrivnosten.

In kaj lahko letos pričakujemo od malih šefov? "Jedi so nore. Otroci so fantastični. Sploh ne morem verjeti, da tako kuhajo," je navdušen.

Lani smo bili priče neverjetni organiziranosti otrok. Skupaj so rezali, si pomagali, ustvarjali prave mojstrovine. Bili pa smo priče tudi manjšim nezgodam med pripravo jedi. Dogajalo pa se bo očitno tudi letos ..."Otroci v eni uri naredijo vse simultano … režejo, kuhajo, govorijo … ureže se ne skoraj nihče. Skoraj …" je namignil.

Začenja se nova sezona!

Ne zamudite prve oddaje druge sezone šova Mali šef Slovenije! Na POP TV si boste prvo oddajo lahko pogledali v nedeljo, 8. marca!