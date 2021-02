Sašo Stare: Znajti se je treba!

Uf, odgovor na to bom kar prepustil svoji punci! (smeh) Saševo dekle: "Sašo je doma še bolj zabaven kot na odru. Ko recimo pozabi odnesti smeti, si izmisli najboljše, najbolj kreativne in najbolj smešne izgovore, kot so: 'Sori, pozabil sem!' Haha, klasična 'Stare fora'! Sicer pa rad bere knjige, ne ve, kje je koš za perilo, in rad ima dolge sprehode po plaži … Škoda, da ne živiva blizu nobene plaže!" (smeh)

Resnica ali laž je spletni komični šov, ki smo ga med prvo karanteno začeli tedensko vsak torek ob 20:30 v živo prenašati preko KUD KIKS Facebook in YouTube strani. V tem šovu slovenski komiki in 'slavneži' z nami delijo neverjetne zgodbe, ostali tekmovalci in publika pa morajo ugotoviti, če je zgodba resnična ali je laž. Res je, zadnji Resnica ali laž je bil dobrodelen, zbiralo se je donacije za družino, ki jim je pogorela hiša, smo pa bili le manjši del večje dobrodelne akcije v organizaciji Leo kluba Slovenska Bistrica. Kakor razumem zbiranje donacij oziroma pomoči še traja, tako da končne številke meni še niso znane, ampak konec koncev, kolikor koli se bo že zbralo, v takih primerih vsak evro šteje, tako da hvala vsem, ki so pomagali, kljub temu, da časi niso ravno rožnati! To pa niti ni prvič, da je bila Resnica ali laž dobrodelna, na 28-urnem maratonu Radia 1 je naš mali spletni šov zapolnil kar dobro uro programa in glede na vse skupaj, kako so gledalci vedno priskočili na pomoč, si drznem reči, da smo Slovenci kar dobrodelni, oziroma verjamem, da kljub razlikam in različnim mnenjem, ko šteje, stopimo skupaj!

Ko nisem na odru, načeloma ne lažem preveč, sem kar iskren. Pri stand upu je pa tako, da imaš včasih navdih ali zgodbo iz resničnega življenja, ki jo predelaš, ji kaj dodaš, kaj odvzameš in jo tako spremeniš v 'stand-up šalo'. Imam ene par takih šal, ki temeljijo na resničnih dogodkih, tako da so me ljudje po nastopu večkrat spraševali (no, ko smo še lahko nastopali pred publiko) koliko šale je resnične, tako da sem se odločil, da tega sploh ne bom razkrival. Mislim, da je Mark Twain enkrat rekel: "Nikol ne pusti resnici, da uniči dobro zgodbo."

Zadnje leto je v Sloveniji in po svetu stanje precej drugačno od tistega, ki smo ga vajeni. Kako so vsi ukrepi vplivali na vas osebno? Kaj pa kot komika, voditelja?

Uh, jah, kaj naj rečem … naš 'šiht' je med ljudmi in javne prireditve so bile med prvimi, ki se jih je omejilo, dobesedno sem en teden imel koledarček poln nastopov, vaj in sestankov do konca leta, naslednji teden sem bil pa kar naenkrat popolnoma prost. Bilo je kar strašljivo.



Mislim, da smo si najprej vsi vzeli nekaj časa in zares sprocesirali, da smo se prvič po 100 letih znašli v pandemiji. Po tem sem se fino odpočil in preživel malo kvalitetnega časa doma s svojo drago. Nato sem se začel prilagajati času in začel z delom. Znajti se je treba in če ne morete vi priti k nam, bomo pa mi k vam. Tako smo začeli s spletnimi nastopi.

Kar se pa televizije tiče, se je vmes vse malce ustavilo, ker je cela industrija potrebovala nekaj časa, da se je prilagodila in ugotovila, kako v takih pogojih ustvarjati oddaje. Mislim, da trenutni sistem dobro in varno deluje, tako da sem ful srečen, da smo nazaj in komaj čakam, da spet skočim pred kamere!

Se predstave preko spleta, snemanje podkastov in podobno sploh lahko primerja z nastopi v živo?

Seveda, da ne, nastopov preko spleta nikakor ne moreš primerjati z nastopi v živo, ampak trenutno je to vse kar imamo. Tako da se načeloma zelo trudimo, da se prilagajamo formatom, oblikam in omejitvam ustvarjanja in zabavanja preko spleta. Moram reči, da ljudje to opazijo in nas redno spremljajo, gledajo, poslušajo. Skoraj tako, kot da drug za drugega malce skrbimo. Mi nasmejemo gledalce in jih sprostimo po napornih dnevih, oni pa nas gledajo, se zabavajo in dajejo smisel našemu poklicu!



Aja, no podkast A res, tega ne veš?, ki ga imava s kolegom komikom in skečoholikom Alešem Novakom, je le za par mesecev starejši od korone, tako da ni nastal kot posledica karantene, ampak je bila nekako sreča v nesreči ta, da so ljudje še bolj zagreto kot prej, posegli po domačih spletnih vsebinah.

Kako se na šove preko spleta odziva občinstvo?

Odlično! Mi smo začeli ustvarjati vse te spletne šove brez nekega večjega plana. Bolj zato, da se nam po par mesecih, ko smo bili samo doma, ne bo zmešalo. Očitno nismo bili edini, ker so iz istega razloga ljudje začeli gledati šove! (smeh) Sedaj uradno teče že druga sezona Resnice ali laž in imamo kar lepo število rednih gledalcev, ki vsak torek ob 20:30 lepo na TV ali računalniku odprejo YouTube in s kokicami v naročju pogledajo nov del izbranega šova. Preko komentarjev pa so gledalci lahko tudi del šova, tako da se velikokrat tudi mi nasmejimo kakšni dobri šali naših super gledalcev!

Letos boste že trtejič stopil v čevlje voditelja šova Mali šef Slovenije. Je iz sezone v sezono lažje ali težje?

Oboje! Lažje, ker že vem, kaj me čaka. Snemanja za ta šov so namreč kar dolga in snemamo po dve oddaji na dan, tako da je potrebno veliko predpriprav, vaj in koncentracije na dan snemanja. Težje pa, ker je tretja sezona malce drugačna, malo bolj zahtevna in še nastajala je v težjih pogojih kot prvi dve, saj smo se lotili ustvarjanja čim bolj varno in odgovorno. Je pa kljub temu po mojem mnenju verjetno najboljša sezona do sedaj!