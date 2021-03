Sašo v studiu šova Mali šef kar v pižami

Sašo je v tokratni oddaji Mali šef Slovenije nastopil kar v pižami, za glavni krožnik so pripravljali zajtrk, budilka pa je tista, ki je prinesla posebno nagrado enemu od parov malih kuharjev. Da, tokrat se je v oddaji vse vrtelo okoli zajtrka! Kateri par je bolj očaral žirante in kaj je prineslo zmagovalnemu paru kar 14 točk?

icon-expand Sašo Stare v pižami FOTO: POP TV

V prvem kuharskem izzivu'A obvladaš?' sta se para pomerila v igri spomina. Dekleti sta pred izzivom povedali, da sta verjetno v prednosti, ker si dekleta več stvari zapomnijo. Na začetku sta res vodili, nato pa sta fanta prestavila v najvišjo prestavo in zmagala z 12 proti 4. Priborila sta si prednost v naslednjem izzivu. Med 4 možnostmi sta izbrala '5 minut', torej 5 minut več časa za pripravo krožnika. Sledil je drugi izziv'Glavni krožnik'. Tokrat je navodila narekoval Jorg. Mali kuharji so morali pripraviti zajtrk. Jorg je namignil, da so njegova najljubša sestavina jajca, ne mara pa jedi, recimo fižol iz konzerve, posebna salama in podobno.

Mali kuharji so se zagnali v trgovino in nabrali sestavine. Žan in Janez sta začela kuhati prva, dekleti pa 5 minut za njima. Žan in Janez sta pripravljala sendvič iz ameriških palačink z ocvrtimi piščančjimi zrezki, ameriško solatko, šparglji, jajcem na oko in tatarsko omako. Živa in Zarja sta se lotili jedi, s katero bi, če bi jima jed uspela, dokazali Jorgu, da je tudi fižol iz konzerve lahko odličen, če je dobro pripravljen. Odločili sta se za snežne muffine s tekočim rumenjakom na fižolovi majonezi z dimljeno papriko, domače hrenovke, ovite v slanino, pečene šampinjone, humus rdečega fižola s praženo čebulo in mlado špinačo z jabolkom.

Panika zaradi zvoka budilke Sredi ustvarjanja je male šefe prekinil zvok budilke. "Brez panike, ne zvoni za konec kuhanja, ampak zvonita moji budilki!" je para potolažil Sašo in naznanil, da par, ki prej najde budilko, čaka izjemna nagrada. Prva je budilko našla Zarja in s tem priborila nagrado njej in Živi: kuhali bosta lahko ena na ena z Jorgom v njegovi restavraciji! Nagrada ju je tako razveselila, da sta vriskali od veselja.

Kuhanje se je nadaljevalo in vsak od parov je nekaj pozabil vzeti v trgovini. Fanta sta pozabila na šparglje, dekleti na čebulo. Solidarnost je zmagala – drug drugemu so dovolili po pozabljeno sestavino. Pri postavljanju krožnikov je dekleti znova grabila panika, a jim je uspeloi vse postaviti na krožnik. Fanta, ki sta imela 5 minut več na voljo za pripravo glavnega krožnika, sta bila popolnoma mirna. Žiranti poskusijo jedi Mojca je prva poskusila krožnik Janeza in Žana – 'Club sendvič'. Jajček je bil odlično pripravljen, sendvič slasten, pogrešala je le ščep soli. Uroš je povedal, da sta ga presenetila, ker sta imela vse pripravljeno praktično v 20 minutah."Je bil izziv prelahek ali sta tako dobra kuharja?"ga je zanimalo. Jed je vseeno pohvalil. Zadnji je zajtrk poskusil Jorg in zajtrka, ki sta ga pripravila, ni mogel prehvaliti.

icon-expand Krožnik, ki sta ga pripravila Janez in Žan. FOTO: POP TV

Mojca je poskusila jed Žive in Zarje. Navdušena je bila nad postavitvijo. "Vsaka komponenta je posebnega okusa in nekaj mi manjka," je komentirala okuse. Uroš je pohvalil, da sta se lotili tako zahtevnega krožnika. Urošu so bile hrenovke malce presuhe, jajček perfekten, pri fižolovi majonezi pa je bilo po njegovem mnenju malce preveč tekočine. Jorg je bil prav tako navdušen nad postavitvijo in izborom jedi. Tudi on je pohvalil jajce. "S fižolom me žal nista uspeli prepričati,"je še komentiral. Bo dovolj za zmago?

icon-expand Krožnik, ki sta ga pripravili Živa in Zarja. FOTO: POP TV