Si upate napovedati zmagovalca?

Vsi že nestrpno pričakujemo nedeljo, ko se bo z vrhunskim superfinalom zaključila tretja sezona priljubljenega kuharskega šova Mali šef Slovenije. Bitka za laskavi naziv in denarno podporo osnovnim šolam se je pričela že v pretekli oddaji, ko so se za najvišja mesta s pripravo sedmih prigrizkov in ene pijače za popolno rojstnodnevno zabavo udarili Gabriel in Emanuel iz OŠ Videm, Janez in Žan iz OŠ Matije Valjavca ter Jan in Kristian iz OŠ Valentina Vodnika. O uvrstitvi v superfinale je odločala češnja na vrhu smetane – dobesedno – in tako sta iz boja za 10.000 evrov, ki jih bo osnovni šoli najboljših mladih kuharjev doniral Mercator , izpadla brata Gabriel in Emanuel. A fanta nimata razloga za žalost, saj sta pokazala izjemen talent.

Po besedah ocenjevalcev so sicer vsi sodelujoči v letošnji sezoni pokazali izjemen kuharski potencial in ne glede na uvrstitev bodo zagotovo tudi v prihodnje z veseljem razvajali brbončice svojih najbližjih. Kdo ve, morda pa bo kdo med njimi nekoč postal vrhunski kuharski mojster. V vsakem primeru so lahko prav vsi – ne glede na uvrstitev – upravičeno ponosni nase, saj so pravi junaki svoje šole; po eni strani zato, ker so lahko vsem za zgled, po drugi pa zato, ker bodo s sodelovanjem v šovu svojim šolam prikuhali finančno podporo, ki bo namenjena različnim šolskim projektom in posodobitvam za kakovostnejše učenje in bolj uravnoteženo odraščanje.

Mladi kuharji so nam v oddajah tretje sezone večkrat dokazali, da se znajo spopadati s stresnimi situacijami, tekmovalnostjo, porazom, težkimi izzivi in tudi komentarji sodnikov. S sodelovanjem v kuharskem šovu so poskrbeli, da se med mladimi širi navdušenje nad ustvarjanjem v kuhinji in obenem tudi zavedanje o pomembnosti uravnotežene prehrane. Ta mora vsakodnevno vključevati tako beljakovine in ogljikove hidrate kot tudi maščobe, vitamine in minerale. To torej pomeni, da morajo naš jedilnik sestavljati zelenjava, sadje, razna žita, ki naj bodo čim manj predelana, krompir, riž in testenine ter meso. Poudariti velja, da je le z uživanjem raznolikih živil zagotovljen zadosten vnos vseh hranilnih snovi, ki jih telo potrebuje za delovanje. To je še posebej pomembno prav v dobi odraščanja in naši mali šefi so v tej sezoni dokazali, da jim priprava zdrave in uravnotežene prehrane nikakor ni tuja, kar je odlična popotnica za njihovo prihodnost.