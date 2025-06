Odločila se je za pripravo poširanega jajca. Ji je uspelo?

OGLAS

Sia Jugovic Perjet je stara 9 let in obiskuje OŠ Domžale, oziroma njeno Podružnično šolo Ihan. Ima ogromno hobijev: je mažoretka, pleše hip hop, rada ustvarja, poje in se rola, z veseljem pa vihti tudi kuhalnico. V kuhinji se dobro znajde in z veseljem pomaga mamici pri pripravi sladic, očetu pa pri kuhanju piščančje obare ter špagetov z mesnimi kroglicami. Sama največkrat pripravlja skutine palačinke oziroma sirnike ter razna presenečenja za bratca Inaja. Kuhinja za Sio torej ni neka neznanka, zato se je odločila prijaviti na Malega šefa Slovenije in svoje kuharske sposobnosti pokazati tudi širni Sloveniji. Zmage bi bila seveda neizmerno vesela, predvsem pa si želi svoji osnovni šoli priboriti čim višjo Mercatorjevo donacijo, ki bi jo namenili postavitvi igral ter ureditvi kolesarnice in učilnice na prostem. Pri tem ji lahko pomagate tudi vi!

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M do 23.6.2025 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca, vsako nedeljo na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Mercator bo namreč tudi letos med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , o tem, kako bodo razporejeni zneski donacij, pa odločate tudi vi! Prvi dve uvrščeni osnovni šoli bosta mesto namreč zasedli po oceni žirantov TV oddaje, preostale šole pa se bodo potegovale za donacije od tretjega do šestega mesta - glede na prejeto število glasov kupcev.

Sia je pripravila okusen zajtrk, za pripravo katerega je uporabila avokado, papriko, limeto, dimljenega lososa in jajce. FOTO: POP TV icon-expand

Izkazala se je s svojo umirjenostjo in natančnostjo

Tako kot vsi tekmovalci, je tudi Sia ob prijavi morala poslati svoja recepta za zajtrk in kosilo. Žirantka Mojca Trnovec, ki je Sio povabila v svojo profesionalno kuhinjo, se je odločila, da bo mala chefinja pripravila zajtrk, v katerega je vključila veliko zdravih sestavin, ki so ključne za zdrav razvoj in dober začetek dneva: avokado, dimljenega lososa, papriko, jajce in limeto. Sia je bila očarana nad velikostjo Mojčine kuhinje, a se je morala hitro zbrati, saj ji je Sašo Stare povedal, da ima za pripravo svojega zajtrka le 30 minut časa. Mlade kuharice to ni vrglo iz tira. Točno je vedela, kako se lotiti priprave svoje jedi, zato je delo potekalo izjemno umirjeno in sproščeno. Najprej je pripravila avokadov namaz, nato se je lotila priprave poširanega jajca. Gre za način priprave jajca, ki ga ne obvladajo niti številni odrasli, Sia pa je navdušila z izjemno natančnostjo in dodelanimi koraki priprave. Kruh z avokadovim namazom, dimljenim lososom in poširanim jajcem je Sia dokončala, še preden je Sašo naznanil, da se je 30 minut izteklo. Nato je bilo vse odvisno od Mojce Ternovec in Jorga Zupana, ki sta morala oceniti pripravljen zajtrk. Oba sta bila navdušena nad poširanim jajcem, tudi losos in avokadov namaz sta bila odlično pripravljena in začinjena. Jorg je morda pogrešal nekoliko več avtentičnosti in same Sie v celotni jedi, zato je mladi kuharici namenil 4 zvezdice, Mojco je mlada dama očarala že med kuhanjem, tako da jo je nagradila s polnim izkupičkom zvezdic.

Z donacijo želijo postaviti igrala in urediti kolesarnico ter učilnico na prostem

Sia z 9 zvezdicami tako ostaja v boju za finalni mesti, kjer bosta o končni uvrstitvi odločala žiranta, a na svojo priložnost čakata še dva mlada kuharja, ki bosta zagotovo dala vse od sebe, zato nakupujte izdelke Mali šef v Mercatorju in na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M s kodo, ki jo dobite na računu, glasujte za šolo otroka, ki vas je s svojimi kuharskimi veščinami najbolj navdušil. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par.

Podružnična šola Ihan FOTO: arhiv šole icon-expand

Vsak oddan glas šteje, saj se mali šefi tudi letos borijo za čim višjo donacijo za svojo osnovno šolo, namenjeno nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole. Podružnična šola Ihan, ki jo obiskuje Sia, bo Mercatorjevo donacijo denimo namenila postavitvi igral ter ureditvi kolesarnice in učilnice na prostem. Gre za manjšo osnovno šolo, ki pa ves čas neumorno raste in se širi. Trenutno jo obiskuje 320 učenk in učencev in prav vsi močno stiskajo pesti za svojo sošolki in prijateljico Sio. Podružnična šola Ihan je sodobna šola, na kateri se trudijo otrokom zagotoviti kakovostno, spodbudno in domačno učno okolje, hkrati pa sledijo sodobnim pedagoškim smernicam. Učenci se udeležujejo številnih tekmovanj in so vključeni v različne projekte, poleg obveznih učnih vsebin pa imajo tudi možnost razvijati svoje sposobnosti v številnih interesnih dejavnostih z različnih področij. Ob tem šola aktivno sodeluje tudi z lokalno skupnostjo, njihovo osnovno poslanstvo pa je opolnomočiti otroke za kakovostno življenje in jih opremiti z vsem, kar potrebujejo, da bodo lahko še naprej rasli – na vseh področjih življenja.

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca in glasujte!

Zelo podoben cilj zasleduje tudi projekt Mali šef Slovenije. Ne gre namreč zgolj za kuhanje, temveč tudi za aktivno spodbujanje otrok, da osebnostno zrastejo in pridobijo čut za lasten razvoj in pomoč sočloveku. Za skupno dobro. Prav tako je to odlična priložnost za nabiranje dodatnih znanj in idej, kako z majhnimi spremembami v pripravi hrane spretno uravnotežiti svoje obroke in poskrbeti za pestrost v domačem jedilniku. Sia, ki si želi nekoč imeti lastno restavracijo, je delo opravila z odliko, na svojo priložnost pa čakata še tekmovalec in tekmovalka, ki ju bomo spoznali v prihodnjih dveh oddajah. Zato spremljajte oddajo Mali šef Slovenije, vsako nedeljo pred osrednjimi poročili na POP TV, in glasujte za svojega favorita oziroma svojo favoritko!

Nakupujte v Mercatorju in glasujte za svojega favorita! FOTO: Arhiv naročnika icon-expand