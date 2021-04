Slovenski šolarji so za pouk na prostem

Zarja in Živa prihajata iz majhne šole, a kot pravita, ima ta veliko srce. V oddaji sta se sošolki in nadobudni mladi šefinji borili za čim višjo uvrstitev v imenu šole, iz katere prihajata, da bi prejeli čim višjo donacijo Mercatorja. Kot pravita, bi s tem denarjem šola lahko prenovila zunanje igrišče in pa klopi in mize za zunanje učenje.

Nadobudni šefinji, Zarja in Živa , dokazujeta, da kuhanje sploh ni zahtevno, prav nasprotno, za kuhalnico lahko otroci poprimejo že zelo zgodaj in tako preizkušajo recepte svojih babic. Telečja obara, ki sta jo tekmovalna para pripravljala v nedeljo, je ena od priljubljenih domačih jedi, vsaka babica pa v receptu skriva svojo skrivnost, zaradi katere je prav njena obara najboljša. Je obara ali kakšna druga jed tudi na vašem seznamu receptov, ki jih želite predati naslednjim generacijam? Morda pa je ravno zdaj pravi čas, da si vzamete prosto popoldne in s svojimi otroki ustvarjate v domači kuhinji ter sodelujete v nagradnem natečaju 'Vsakdo je lahko Mali šef' , ki ga je pripravil Mercator .

"Veseli in ponosni smo, da v oddaji Mali šef sodelujeta tudi učenki naše šole. Držimo pesti in navijamo zanju! Če bo njuno delo prineslo denarno nagrado, namenjeno šoli, jo bomo porabili za koristne reči. V načrtu imamo ureditev ograjenega vrta ob šoli, nakup novih igral ter miz in klopi za pouk na prostem," je povedala Marija Kuhar, vodja PŠ Jezersko.

Učenje na prostem

S prenovo zunanjega igrišča in nakupom miz ter klopi za izvajanje pouka na prostem bi podružnična šola Jezersko trenutni in bodoči generaciji omogočila kakovostnejše izobraževanje in drugačno izkušnjo, ki jo ponuja učenje na prostem. Poleg tega, da so učenci na svežem zraku, v naravi, ki pozitivno vpliva na počutje, izvajanje pouka zunaj učilnice učencem omogoča izkustveno učenje, izboljšuje njihovo fizično in mentalno zdravje, izboljšuje vedenje in krepi timsko delo ter povezanost s sošolci in povečuje skrb ter odgovornost za okolje. Menjava učnega okolja učencem poveča motivacijo in dvigne navdušenje nad usvajanjem novega znanja.

Zarja in Živa sta pogumni, še pogumnejši pa sta njuni želji za prenovo šole, saj bosta vplivali na veliko generacij, ki bodo obiskovale podružnično šolo Jezersko. Pomagajte jima osvojiti čim višji znesek donacije Mercatorja in glasujte za šolo, iz katere prihajata.