Spodbujajte mlade junake in glasujte za šolo svojih favoritov

Jed brez napak

V tokratni oddaji Mali šef Slovenije so se štirje mladi kuharji spopadli s prav posebnim izzivom. Lavina in Ema iz OŠ Trnovo ter Mark in Mark iz OŠ Prule so odpotovali v čas, ko ni bilo na voljo toliko sestavin in so bile jedi enostavnejše. Za lažjo predstavo, danes v Mercatorjevih prodajalnah izbirate med 40.000 izdelki, prvi Mercator pa je imel na voljo samo 40 izdelkov. S časovnim strojem je 75 let v preteklost odpotoval voditelj Sašo Stare, da bi nakupil sestavine za kuhanje. Z naborom sta morala para pripraviti moderno jed.

Dekleti sta se spomnili na prato, ki jo je pripravljala Lavinina babica in jima je bila zelo dobra. Žirantka Mojca Trnovec je bila nad idejo navdušena, še bolj nad njunim poznavanjem postopka priprave. Dekleti sta bili izjemno uigrani, poskrbeli sta za čist pult in tudi prvi dokončali svojo jed. Prata je bila okusna, rahla in mehka, žiranti so bili navdušeni tudi nad omako. Z jedjo brez napak sta si Lavina in Ema prislužili vseh 15 žirantskih točk in se tako uvrstili v polfinale šova, Mark in Mark pa bosta dobila še eno priložnost, da se dokažeta.

V Mercatorju kuhajo dobro

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.