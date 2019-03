Spoznajte male šefe Slovenije

11-letna Nik in Jan sta prijatelja in sošolca. Skupaj trenirata taekwondo in druži ju strast do kuhanja. Nikova najljubša jed je kisla juha s svinjskimi želodčki po dedijevem receptu, najraje pa speče 'steak' in kakšno pecivo. Jan Najraje peče hamburgerje, uživa pa ob mamini krompirjevi musaki. Kaj sta se naučila od njunega vzornika Gordona Ramseyja?

Kar je najboljše – pri tem šovu poražencev ni, so le odlični in izjemni, denarno podporo šoli bodo pa tudi priborili vsi – le višina zneska je odvisna od uvrstitve. Njihovo delo bodo ocenjevali trije žiranti , ves čas pa jih bo podpiral in jim oporo nudil simpatični voditelj Sašo Stare .

Strast do kuhanja – ali jo imaš ali ne. In teh 16 malih mojstrov strast do kuhanja zagotovo ima. Spoznajte vseh 16 otrok, ki prihajajo iz 8 osnovnih šol z različnih koncev Slovenije. V parih se bodo v novem šovu Mali šef Slovenije borili za naziv Mali šef Slovenije in za denarno podporo, ki jo bo prejela šola za izvedbo projekta, s katerim bodo na boljšem prav vsi učenci šole, ki jo obiskujeta tekmovalca.

Pia in Žiga sta se spoznala med avdicijo za šov Mali šef Slovenije. Obiskujeta isto šolo in kot pravi Pia, sta si karakterno podobna in zato misli, da bosta lepo sodelovala. Pia je devetošolka, ki najraje peče torte in zahtevnejše sladice. Dve leti mlajši Žiga še dodaja, da sta s Pio "oba nekonfliktna, oba tudi predsednika vsak svojega razreda in da bosta zelo dobra ekipa". "Najraje pečem piščanca, krompir in zelenjavo v pečici. Včasih naredim tudi kakšno hitro kosilo, da presenetim starša, ko prideta iz službe," pravi Žiga. "Včasih so to testenine s šunko in smetanovo omako, včasih pa si vzamem čas za rezljanje sadja in naredim tudi sadno solato, ki jo vsi radi jemo." Njegovo najljubšo jed, piščanca s korenjem, brokolijem in indijskimi oreščki v voku, pripravi njegov oči.

12-letna Maša in Martin Peter se dobro razumeta, združuje ju ljubezen do glasbe, saj oba igrata violino in kot pravi Maša, ima Martin "zelo veliko podobnih misli ter lastnosti" kot ona. Medtem ko Maša rad pripravlja tortilje, piščanca in testenine, obožuje mamino bolognese omako, Martin Peter najraje peče pice, to pa je tudi njegova najljubša jed.

Lan Verko in Žak Verko (OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica, podružnica Zg. Ložnica)

Lan in Žak sta brata in sošolca in želita svoji šoli prikuhati najvišjo denarno podporo. Lan najraje pripravlja burgerje in z veseljem speče soufle. Najbolj uživa ob maminih tortiljah. Žak raje kuha testenine in rižote, najljubši pa so mu burgerji, ki jih pripravita Lan in mami z doma narejenimi bombetkami. Prav zanimivo bo videti, kako se bo znašel Žak pod pritiskom, saj je dejal, da časovnega pritiska res ne mara.

Luka Banko in Marcel Kos (OŠ Dragomelj, Domžale)

Devetošolec Luka najraje pripravi ribe in kalamare ter krompir in najraje poje nadevanega piščanca, ki ga pripravi njegova babi. Najraje kuha z Marcelom, s katerim bosta skupaj nastopila tudi v šovu. Marcel obiskuje 5. razred in najraje peče palačinke. Najljubša jed? Prav tako palačinke, a tiste babičine. Kako se bosta odrezala?

Sara Knez in Tevž Žagar (OŠ Škofljica)

Petošolka nima kuharskega vzornika in najraje kuha z babico in mami. Medtem ko najraje pripravi zavitek in čokoladno torto, si najraje privošči mamino musako. Leto starejši Tevž pravi, da se z Saro pri kuhanju zabavata. Rad peče vaflje, palačinke, pico, lazanjo, kuha rižoto, najljubša jed pa mu je bučna juha, a mora biti gosta, kakršno pripravita z očetom. Ne mara pa rezanja čebule in da olje šprica po roki … se mu bo uspelo izogniti tema opraviloma?