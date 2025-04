Spoznajte male velike šefice in šefe nove sezone Malega šefa Slovenije: mala mal'ca

OGLAS

Pred nami je že 7. sezona kuharskega šova za otroke Mali šef Slovenije: mala mal'ca. Letošnja sezona ima nadgrajen format, v šovu bodo sodelovali otroci posamezno, in ne v dvojicah, kot smo bili navajeni v preteklih letih. Pripraviti bodo morali zdrav zajtrk ali zdravo kosilo, kot ga sami pripravljajo doma.

Sašo Stare FOTO: POP TV icon-expand

Da bo kuhanje še posebej zanimivo, bodo kuhali v profesionalnih kuhinjah dveh sodnikov, ki jim bosta s strokovnimi in praktičnimi nasveti pomagala jed dvigniti na višjo raven – to sta Mojca Mihovec in Jorg Zupan, priznana chefa, ki sta že v preteklih sezonah ocenjevala otroške kuharske umetnine. Za smeh in zabavo pa bo skrbel Sašo Stare.

Kdo so letošnji tekmovalci?

VID VOVK, 13 let

OŠ Brezovica pri Ljubljani Vid najraje kuha sam, saj lahko takrat v miru ustvarja. Najraje skuha golaž ali speče polnjenega piščanca. Ne mara gneče in nereda, zato ni čudno, da ima rad suši, ki ga pripravljajo redkobesedni in disciplinirani japonski chefi. Njegovi najljubši pregrehi sta sladoled in pica. Obožuje serijo Cobra Kai, posluša Tila Čeha in se igra s tremi mucami, ki jih imajo doma.

Za kaj bi porabil denar? "Naša učilnica gospodinjstva potrebuje osvežitev in nove kuharske pripomočke, ki nam bodo omogočili pripravo najraznovrstnejših jedi. Prav je, da gredo sredstva za področje, na katerem so bila pridobljena."

Vid Vovk FOTO: POP TV icon-expand

VASJA HOJS RAKIĆ, 11 let

OŠ Bojana Ilicha, Maribor Vasja je fant mnogih hobijev. Trenira gimnastiko in badminton, sestavlja rubikovo kocko, rad ima morje in surfanje, ribarjenje, modelarstvo, svojega kužka in pritlikave kunce, Harryja Potterja in Mladega Sheldona. V kuhinji je pravi italijanski chef, saj rad pripravlja testenine, lazanje in zrezke na mnoge načine. Ne mara gorgonzole in ingverja, pomivanja posode ter pospravljanja kuhinje, kar se za otroka tudi spodobi. Za kaj bi porabili denar? "Med šolo in telovadnico imamo manjše dvorišče, ki ga želimo spremeniti v manjši športni park, ki bi nam omogočal kakovostno preživljanje prostega časa. Urediti si želimo tudi prostor med šolo in bližnjo fakulteto, ki bo namenjen prostoru, kjer učenci počakajo na svoje starše," je Vasja povedal, kako bi porabil denar.

Vasja Hojs Rakič FOTO: POP TV icon-expand

SIA JUGOVIC PERJET, 9 let

OŠ Domžale, podružnična šola Ihan Sia je vesela deklica, ki rada ustvarja jedi s svojim očetom in mamo. Ponosni so na družinski recept za sticky fingerse in odlične torte. Ne mara zelenjave, zelenjavnih juh in še manj rada reže čebulo, saj jo potem pečejo oči. Ima dva pomeranca ter gekona Leona. Zelo rada pa pleše hip-hop, je mažoretka, rada tudi rola ter poje. Mogoče bo nekoč igralka? Za kaj bi porabili denar? "Postavili bi igrala in uredili kolesarnico ter okolico šole."

Sia Jugovic Perjet FOTO: POP TV icon-expand

OLIVIJA VODOVNIK, 10 let

OŠ Črna na Koroškem Olivija najraje peče sladice in obožuje čokolado. Rada ima jedi na žlico in ribe, ne mara pa školjk in špargljev. Njihov družinski recept skriva detajle o pripravi škampov s česnom in paradižnikom. Prav pelati, vanilja in bazilika so njene najljubše sestavine. Rada ima tudi odbojko in jahanje, družinsko muco Lumpiko, Taylor Swift, Harryja Potterja in kuharska šova Mali šef Slovenije in MasterChef Slovenija. Kako bi porabili pridobljena sredstva? "Kupili bi sodobne kuhinjske pripomočke za gospodinjsko učilnico, didaktični material, ki spodbuja kreativnost in ustvarjalnost, uredili bi zunanjo učilnico in šolski vrt."

Olivija Vodovnik FOTO: POP TV icon-expand

BOR JERMAN, 12 let

OŠ Dušana Bordona, Semedela, Koper Mali nogometaš je uspešen tako na nogometnem igrišču kot za štedilnikom. Je čudežni otrok, saj ima rad cvetačno juho. Prav tako obožuje fuže s tartufi, lazanje ter po dunajsko ocvrto vse, kar se ocvreti da. Sam najraje pripravlja njoke in raviole, doma pa so pravi strokovnjaki priprave baklave, musake, džuveča, sataraša in ženske rižote.

Ne mara fižola in kostanja, rad pa spremlja serijo Ja, Chef! ter posluša Eminema. Kaj bi kupili z osvojeno denarno nagrado? "Namenili bi jo v šolski sklad, iz katerega bi kupili igrala. Prav tako bi jo namenili za didaktične pripomočke, ki ne spadajo v okvir obveznega programa, ter vprašali sošolce, kaj si še želijo. Del finančnega zneska bi namenili otrokom iz šibkejših družin."

Bor Jerman FOTO: POP TV icon-expand

LARA JEVNIKAR, 9 let

OŠ Stična, Podružnična šola Višnja Gora Lara najraje kuha s svojo babico ter ob večerih z njo igra remi. Sama pripravlja rižote, obožuje domačega piščanca po mongolsko in babičin pomarančni biskvit. Pri kuhanju najraje uporablja gambere in parmezan.

Njihova družinska specialiteta je višnjev kolač, ki ga postrežejo še toplega s kepico vaniljevega sladoleda.

Lara trenira gimnastiko in obožuje serijo Skrito v raju, saj imata z glavno junakinjo enako ime! Namen porabe pridobljenih sredstev? "Didaktično-gibalno športni pripomoček za telovadnico. Ali kuhinjski pripomoček - nekaj takega, kot je aparat za kokice, ki ga že imamo!"