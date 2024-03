Spoznajte voditelja šova Mali šef Slovenije

Sašo kot otrok ni maral brokolija: "Brokoli! Brokoli je bil moj zeleni sovražnik, ko sem bil otrok. Nisem ga maral, nisem ga mogel niti videti, saj je videti kot malo drevo, že to me je zelo motilo! Ampak danes ga pa obožujem! Brokoli zraven mesa, zraven česar koli, je super. Brokolijeva kremna juha ali pa brokolijeva in korenčkova čista juha? Juhej! Brokoli z malo sira popečen v pečici! Njam!"

Še danes ne mara rdeče pese, ne more pa živeti brez pice. Sam bolj poredko kuha, ko se loti dela, pa najraje kuha chilli con carne in mesen kroglice v paradižnikovi omaki: "Ko enkrat poskusiš moje mesne kroglice, jih nikoli več ne boš naročil v gostilni, ker bodo od takrat vedno razočaranje!"

Sašo bo v oddaji velik zaupnik in zaveznik otrok: "Globoko se jim priklanjam, da imajo pogum stopiti pred kamere in kuhati tako kompleksne jedi. Stari so 11, 12 let. Ko sem bil jaz star 11 let, sem znal speči jajčka, pa še to so se vsi bali, da bom zažgal hišo! Ti otroci pa sestavijo obrok za v fino restavracijo! Jaz navijam za vse otroke. Kar se mene tiče, so vsi že zmagovalci, samo da so tam!"