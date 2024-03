Spoznajte žirante šova Mali šef Slovenije

Gregor Jager je odraščal na kmetiji ob kuhinji mame in babice, ki sta najbolj vplivali na njegovo poklicno pot. Po končani Srednji gostinski šoli v Celju je znanje in izkušnje nabiral v priznanih slovenskih restavracijah, kot so Rožmarin, JB in Promenada, čez mejo pa v priznanih restavracijah La Subida, Kreuzwirt pri Lučanah, Hofkeller v Gradcu in Die Weinbank v Ehrenhausnu. Nato je prevzel vodenje kuhinje v Gostilni Maribor, leta 2021 pa se je "preselil" na Pohorje kot glavni chef in vodja kuhinje v hotelih Pohorje Village.