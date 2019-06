Za mala šefa sprejem, kakršnega si nista mogla niti predstavljati

Lan in Žak Verko sta brata, ki sta si kot prva v Sloveniji priborila naziv Mali šef Slovenije in svoji šoli OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica prikuhala denarno podporo v višini kar 10.000 evrov, ki jo je podaril Mercator. Ob prihodu v šolo ju je pričakal sprejem, kakršnega bi si lahko zamislila le v sanjah.

Lan in Žak sta ob sprejemu ostala brez besed. FOTO: POP TV

Lana in Žaka Verka so ob prihodu v šolo dan po zmagi v finalu šova Mali šef Slovenije pričakali polna avla sovrstnikov, glasni vzkliki in bučni aplavz. Čestitala jima je tudi vidno ganjena ravnateljica šole Tatjana Pufič. "Mali šef, mali šef," je donelo v avli šole in čestital jima je še razrednik in vodja podružnične šole Primož Rajh. "Vsaka taka donacija, ki so jo prislužili, je veliko veliko vredna," je nad Lanom in Žakom navdušena ravnateljica. "Biti ravnateljica šole s takimi učenci je čudovito. Veliko zvezd imamo in to sta dve novi zvezdi, ki sta zasijali popolnoma na novo. Do prijave nismo vedeli, da tako obvladata. Mislim, da se bom šla tudi sama zdaj učit kuhat," je še dodala.

Lan in Žak sta presrečna, da sta osvojila naziv in priborila šoli denar, da bo lahko postavila igrala za naslednje generacije. FOTO: POP TV

"Delita znanje, sta dobrodelna … priborila sta denarno nagrado šoli. To je tisto, kar bogati človeka in spoznaš vrednote, ki so. Takšnih učencev imamo, verjamem, še veliko. Iskreno najlepša hvala njima." "Fanta že vseskozi kažeta razne talente," ju je pohvalil razrednik. "Kuhata, dobra nogometaša sta, Lan tudi zelo ubrano poje. Vedno znova presenečata, sta pozitivno naravnana, tudi njuna gesta, da sta nasprotnikoma dovolila po sestavino, to sem bil izjemno ponosen," je povedal."Šov je prav skozi te drobce dal sporočilo mladim, kaj je bistvo vsega – medsebojna pomoč. Vseživljenjska znanja - to s kuhanjem, pa tudi res toplo pozdravljam, ker so ta znanja."

Ravnateljici je bon predal Žak. FOTO: POP TV

Ganjena Lan in Žak "Presenečena sva, da je toliko se tu zbralo in da vsi navijajo …"je povedal Žak. "Mislila sva si, da nama bodo v razredu čestitali in to je to, ne pa tako," je bil presenečen Lan. Kot sta povedala, sta presrečna, da sta šoli priborila tako visoko denarno podporo. "Vesela sva, da bomo dobili nova igrala, ki jih bodo lahko uporabljale še naslednje generacije," je navdušen Lan. "Vesela sva, da bo pola nekaj pridobila. Tudi midva sva devet let hodila na to šolo in je prav, da ostane nekaj za nami." Nastop v šovu kot potrditev Zmaga Lanu, kot je povedal, že takoj po koncu finalne oddaje, pomeni dodatno potrditev, da se je prav odločil, ko se je vpisal na srednjo gostinsko šolo."Je dobra popotnica. Jaz grem tako na gostinsko šolo. On bo znal kuhat doma," se je pošalil Lan in pogledal proti Žaku. "Jaz bom pa imel za naprej neko znanje." Žak sicer odhaja na srednjo strojno šolo v Mariboru. Brata sta vesela, da jima prav vsi na šoli privoščijo zmago, se veselijo z njima. Če bi imela priložnost čas zavrteti nazaj – bi se še enkrat prijavila v šov? "Da!" sta zavpila v en glas. "Minusov ni, plusov pa ogromno," je pojasnil Žak, Lan pa dodal, da je bila zanj to nepozabna izkušnja, kjer se je veliko naučil.

Sprejem Lana in Žaka FOTO: POP TV

Veselje ob koncu oddaje. FOTO: POP TV

Nesebičnost V finalu sta nesebično dovolila nasprotnikoma, da sta odšla po pozabljeno sestavino, brez katere nasprotnika nikakor ne bi mogla pripraviti glavnega krožnika. "To, da si kolegialen, se mi zdi edino prav," je prepričan Žak. "Če nisi egoist, te imajo tudi drugi bolj radi in … ja, treba si je pomagati." Kaj svetujeta drugim tekmovalcem? Kot je zaupal Lan, sta se nekaj kuharskih veščin naučila po receptih, nekaj s poskušanjem. Hiter nasvet za jed, ki je primerna za starost in zdravje? "Pohani šnicli," je kot iz topa izstrelil Lan malo za šalo, malo zares. Sicer pa Žak svetuje pripravo rižote, saj je izbira velika – lahko je z mesom, morska, zelenjavna …

Med počitnicami Kot pravita, bosta med počitnicami malce na morju in malce doma. "Kuhala bova na morju in kuhala bova doma," je povedal Žak. "S prijatelji se bomo družili." "Čim bolj bo sproščeno," je še dodal Lan. Kot sta povedala, jima je uspelo ob šovu usklajevati šolo tako, da so jima tudi v šoli stopili korak naproti in vse skupaj je bilo nekoliko lažje izpeljati. Fanta vsem otrokom sporočata, naj se udeležijo takih šovov, naj bodo sproščeni, se ne ozirajo na kamere in se pač le sprostijo in dajo vse od sebe.