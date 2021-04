Jan in Kristian sta recept za uspeh v oddaji Mali šef Slovenije poiskala kar v nogometu. Pravita namreč: »Tako kot sva borbena na igrišču, bova tudi v kuhinji.« In prav to borbenost sta dokazala že v prvi oddaji, ko sta pred žirante pogumno postavila krožnik s piščančjim sušijem, s katerim sta postala prva polfinalista tretje sezone Mali šef Slovenije . Zanimivo ju bo znova spremljati to nedeljo na POP TV . Ne vemo, kaj bosta zakuhala, lahko pa vam povemo, da se bosta borila v imenu OŠ Valentina Vodnika , da se uvrstita čim višje in tako šoli prineseta čim višji znesek donacije Mercatorja , ki jo bodo porabili za stvari, ki jih nujno potrebujejo.

Res, da se otroci v imenu svojih šol borijo za čim višjo donacijo Mercatorja, vendar med drugim v oddaji spoznavajo tudi kuhanje in kuharski poklic. To izpostavljajo tudi predstavniki OŠ Valentina Vodnika, iz katere prihajata Jan in Kristian: "Vsekakor bodo otroci znali po oddaji bolj ceniti kuharski poklic in bodo razumeli, kako sta priprava in kuhanje jedi lahko naporna in hkrati v užitek, da je v dobro jed treba vložiti veliko časa in ljubezni, znanja, predvsem bodo znali bolj ceniti trud ostalih, ki jim pripravljajo jedi." In dodajajo, da bodo v oddaji otroci doživeli vzpone in padce in upajo, da bodo, ne glede na vse, vztrajali in se čim več naučili. Mi smo prepričani, da jim vztrajnosti ne manjka, kar smo lahko opazili že skozi dosedanje oddaje.

Želji Jana in Kristiana

Predstavili smo vam že kar nekaj želja otrok za prenove in kot ste lahko opazili, so vedno do sedaj dokazali, da ne potrebujejo le igric, temveč da znajo razmišljati širše in si želijo stvari, ki jim bodo pomagale pri kvalitetnejšemu izobraževanju in tudi odraščanju. Želji pogumnih fantov, Jana in Kristiana, sta umetna trava na betonskem nogometnem igrišču in prenova gospodinjske učilnice. Predstavniki šole so želje otrok dopolnili še z nakupom kuhinjskega pribora, kuhinjskega kotla in sofinanciranje plačila šolskih ekskurzij.