Tako so že več let povezani Bine, Jorg in Uroš

Med tremi kuharskimi šefi se je pred leti stkala prav posebna vez. Kako se je začelo prijateljstvo med Jorgom, Binetom in Urošem in katera je vsem trem ljuba sestavina, ki jo ima Jorg kar vtetovirano na roki? Vse to in še več izveste v tokratni oddaji Mali šef Slovenije, v kateri se bodo za finale borili Aljaž in Katarina ter Janez in Žan.

Bine Volčič in Jorg Zupan FOTO: POP TV Ne zamudite novega dela oddaje Mali šef Slovenije nocoj ob 18. uri na POP TV. V tokratni oddaji se bo žirantskemu triu v studiu pridružil Bine Volčič, ki bo zaupal nekaj podrobnosti o svojem prijateljstvu z Jorgom in Urošem. Malim šefom bo Bine podelil nekaj nasvetov in poskusil njihove kuharske mojstrovine. Bo njegovo mnenje tudi vplivalo na odločitev, kdo se bo lahko v finalu boril za najvišjo denarno donacijo v višini 10 tisoč evrov, ki jo šolam podarja Mercator, in za laskavi naziv Mali šef Slovenije? Kdo bo odpotoval v finale: Katarina in Aljaž ali Žan in Janez? Aljaž in Katarina v družbi Bineta. Za drugo vstopnico za finale šova Mali šef Slovenije se bodo tokrat v kuharskem znanju pomerili najboljši prijatelji Aljaž Juntesin Katarina Krajnc izOŠ Marije Vere iz Kamnika ter Žan Kern in Janez Zibelnik iz OŠ Matije Valjavca Preddvor. Medtem ko bodo v prvem izzivu 'A obvladaš?!' morali pokazati, kako dobro obvladajo posebno tehniko priprave jajc, jih v drugem delu čaka še en zahteven izziv. Bodo žiranti zadovoljni z jedmi malih šefov? In kdo je tisti, ki mu bo Bine izrekel nepozabni kompliment?