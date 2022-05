Tekmovalci sprva navdušeni nad izzivom, nato preobrat

Tekmovalci so že tik pred finalno črto, do tja pa jih loči le še eno kuhanje. Voditelj Sašo Stare po tekmovalce v tokratni oddaji popeljal po Sloveniji. Pripravljali bodo jedi, ki so značilni za njihovo regijo, in sicer Edo in Tamara prihajata z Gorenjske in Alex in Tim s Štajerske.