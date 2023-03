Tim in Saš z zeleno jedjo prepričala žirante

Kuharski šov Mali šef Slovenije postaja vse bolj zahteven. Tekmovalci so sprva morali z okušanjem prepoznati vse sestavine in za piko na i pripraviti jed iz le ene barve.

Kdo sta tekmovalna para?

Prvi par sta pravi zvezdi Bojana in Zora iz OŠ Božidarja Jakca.

Drugi par sta prijatelja Saš in Tim iz OŠ Litija.

Z okušanjem barvnih koktejlov do pravih sestavin Voditelj Sašo Stare je že na začetku oddaje male kuharje povabil k okušanju barvnih koktejlov, ki so jih izbrali z žrebom. Dekleti sta dobili rumeno barvo, fanta pa zeleno. Z okušanjem so morali tekmovalci ugotoviti sestavine, ki se skrivajo v njih, in kolikor pravilnih sestavin naštejejo, toliko jih bodo imeli za kuhanje. Okušanje ni bilo enostavno in tekmovalci so se strinjali, da koktejli niso prav dobrega okusa. Dekleti sta ugotovili devet sestavin, izpustili sta le grenivko. Na drugi strani sta fanta prepoznala sedem sestavin. Tekmovalci so lahko pred kuhanjem v trgovini izbrali še tri dodatne sestavine, ki bodo dopolnile njihovo enobarvno jed.

Kuhanje so začinili mali pripetljaji "To je lahko zelo težka naloga, ali pa zelo enostavna," so v en glas dejali žiranti, ki so že komaj čakali, kaj bodo mali kuharji pripravili tokrat. Mojca je med kuhanjem preverila, kaj se dogaja za pultom pri Sašu in Timu, in je bila navdušena nad zdravimi sestavinami. Jorg pa se je oglasil na drugi strani pri Bojani in Zori, ki sta si zamislili zanimivo jed, za katero je še Jorg komentiral, da takšna kombinaciji ni običajna. Pričakovanja so bila pred okušanjem zelo visoka. Da pa kuhanje ni bilo brez zapletov, sta poskrbeli dekleti, ki sta imeli za kuharskim pultom pravo zabavo – od prevračanja paličnega mešalnika do nespretnega prelivanja juhe. Dobre volje so bili tudi žirantje, ki so med čakanjem na okušanje prišli na idejo, da bi Sašu pripravili koktejl iz precej nenavadnih sestavin. Voditelj ni mogel skriti obrazne mimike ob okušanju pekočega napitka.

Med tekmovalci je bilo nekaj nervoze, ko je Sašo povedal, da je na voljo za kuhanje le še pet minut. Saš in Tim sta tik pred koncem še popravljala pire krompir, ki ni bil najboljše strukture. Dekleti sta na drugi strani predčasno končali in že pričeli s pospravljanjem kuhinjskega pulta. Zvezdice bodo v polfinale poslale še tretja polfinalista Prvi sta svojo jed predstavili Bojana in Zora. Pripravili sta kolerabino juho s korenjem in krompirjem skupaj s polnjeno papriko s proseno kašo, koruzo in arašidi s parmezanovim čipsom. Dodatek je še hruškin tartar, mariniran v ledenem čaju.

Mojca je že med kuhanjem poskusila juho, ki pa je bila takrat še precej bolj pusta. Pohvalila je, da sta dekleti dodali začimbe in kislost. "Čestitke punci za krožnik, ker vama ga je uspelo v tako kratkem času narediti," je dejal Jorg in z veseljem poskusil pripravljeno jed. Imel pa je komentar nad nadevom polnjenih paprik, ki ga ni tako prepričal. Gregor se je strinjal, da je manjkal še ščep soli in krožnik bi bil popoln. Saš in Tim sta pripravila brancin z grahovim pirejem na posteljici listnatega ohrovta, na maslu popečene brstične ohrovte ter bazilično olje.

Gregor je bil navdušen nad vizualnostjo zelenega krožnika, pogrešal je malo svežine, vendar je bil res presenečen nad končnim izdelkom. Jorg se je strinjal z lepo barvo krožnika, pogrešal je več gorgonzole. Mojca se je osredotočila predvsem na pire krompir, ki sta ga fanta popravljala zadnjo minuto. Pohvalila je dodatek olja, ki popelje jed na novo raven. Ocene: Zora in Bojana: Jorg 4, Mojca 3 in Gregor 4 – skupaj 11 zvezdic. Saš in Tim: Jorg 4, Mojca 4 in Gregor 4 – skupaj 12 zvezdic. Prijatelja sta postala tretja polfinalista pete sezone šova Mali šef Slovenije! Fanta sta bila izredno ponosna na pridobljeno število zvezdic, na drugi strani sta bili dekleti nekoliko razočarani, vendar gresta ponosni domov in verjameta, da bosta naslednjič prepričali žirante. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov.