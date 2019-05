Za zadnje, šesto mesto v polfinalu šova Mali šef Slovenije, se bta se spopadla para, ki se v prvem krogu nista uspela uvrstiti v polfinale. Kuharske predpasnike so si tokrat nadeli Sara Knez in Tevž Žagar ter Luka Banko in Marcel Kos. Izzivi, ki so jim jih tokrat pripravili žiranti, so bili vse prej kot prijetni in preprosti. In kdo je še zadnji polfinalist?

Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Uroš Štefelin bodo odločili, kdo je še zadnji polfinalist. FOTO: POP TV

Kdo bo še šesti par, ki bo nastopil v polfinalu šova Mali šef Slovenije, so znova odločili trije žiranti Uroš Štefelin,Mojca Trnovec in Jorg Zupan.

Luka in Marcel FOTO: POP TV

Prvi par sestavljata fanta, ki sta za zmago pripravljena narediti vse. V prvem krogu sta pripravljala kar 3 jedi, čeprav naj bi pripravila le eno. 'Pokopala' pa ju je koščica v fileju ribe, na katero je naletela Mojca. To sta Luka Banko in Marcel Kos iz OŠ Dragomelj. Žiranti so jima svetovali, da je včasih dobro upoštevati nasvet 'manj je več'. "Danes bova poskusila narediti eno jed in da bi bila ta popolna," sta bila odločena pred začetkom bitke v predpasnikih

Tevž in Sara FOTO: POP TV

Sara Knez in Tevž Žagar sta drugi par v boju za mesto v polfinalu. V prvem krogu sta bila nekoliko pod stresom, v kuhinji je pri njima nekaj časa vladala panika. Dostavila sta jed, ki je bila okusna, a je bila nekoliko premalo slana, jed, ki sta jo pripravila nasprotnika, pa za odtenek boljša. "Nasprotnika, premagala vaju bova in šoli prikuhala senzorsko sobo," sta prepričana. "Luka in Marcel sta za naju enaka nasprotnika, kot sva ju imela zadnjič, sva pa zdaj midva malo boljša," je povedala Sara in s tem napovedala, da bo izid tesen.

Bodo znali delati klobase? FOTO: POP TV

Polnimo čreva: To je ogabno! "Zdaj bomo delali klobase," je naznanil Uroš Štefelin in pokazal, kako to narediti. Nepravilno narejene klobase bodo izločili. "Črevo je sluzasto …" se je zgražala Sara, Tevž pa dodal: "Ta sluzasta čreva moraš gor natikati in potem še klobasa ven pride … fuj." Luka se je ustrašil, da bosta z Marcelom "vse zasrala". "Črevesje je ogabno," sta se strinjala Luka in Marcel. A Marcel se je lotil kot profesionalec. "Vsako leto zakoljemo prašiča," je povedal in pojasnil, da je to že počel pri babici. Vseeno se jima je malce zatikalo in v črevesju je bilo namesto mesa kar precej zraka … na koncu pa jima je črevo še počilo. Sicer pa tudi Tevžu in Sari ni teklo gladko. Čas se je iztekal, napetost se je večala … Komu je šlo bolje?

Delati klobase je vse prej kot preprosto. FOTO: POP TV

Pri Luki in Marcelu je Mojca naštela 5 popolnih klobas. Pri Tevžu in Sari sta bili popolni le 2. "To! Upam, da danes zmagava!" sta se zmage v prvem izzivu razveselila fanta. In nagrada? "Eden od žirantov po vajini izbiri vama bo lahko med drugim, glavnim izzivom, dvakrat priskočil na pomoč," ju je razveselil Sašo.

Kako združiti na videz nezdružljivo? Jorg: "Izzivi so iz oddaje v oddajo težji, bolj zahtevni. Danes boste morali v glavno jed vključiti tri na videz nezdružljive sestavine. Svinjski file, hruško in vanilijo." "Mi trije žiranti smo prišli do točke, ko od vas pričakujemo vse več kreativnosti," je še dodala Mojca. Luka in Marcel sta za pomoč izbrala Jorga. Enkrat jima lahko svetuje in enkrat pomaga z rokami. Marcel in Luka pripravljata nadevano svinjsko ribico, Tevž in Sara pa v slanino zavito svinjsko ribico in hruške v vinski omaki. Paroma je v začetku vse lepo steklo. Luka in Marcel sta že zavila meso, nato pa se k sreči še pravočasno spomnila, da sta pozabila soliti in poprati. Tudi Tevžu in Sari se je zataknilo … pozabila sta na moko. Težav je bilo kmalu še več – Marcel se je urezal. A ni odnehal. "Zelo sem ponosen na Marcela, je pravi borec," je bil nad prijateljevo odločitvijo, da nadaljuje z delom, navdušen Luka. "Ponosen sem, ker verjame, da lahko zmagava in ponosen sem, da imam takega prijatelja v paru."

Luka in Marcel sta bila zbrana in odločena, da jima bo tokrat uspelo. FOTO: POP TV

Sara in Tevž sta se medtem prepirala. Na Tevža so leteli očitek za očitkom in Sara kar ni ustavila svojega mlina. "Očitno mora punca vse delati sama. Nisem se sama razjezila, ti si me razjezil," je očitala in nadaljevala z obtožbami, da je vsega kriv Tevž. "Ti si prevrnila," ji je odvrnil. "Ampak ti si me razjezil," mu je znova očitala. Tudi pred žiranti se ni zadrževala. Na vprašanje, kaj se dogaja v njuni kuhinji, je odgovorila: "Tevž me je razjezil in sem tole umazala," je odvrnila. Luka in Marcel sta bila v dvomih glede okusa omake, predvsem kisline, in prosila za pomoč Jorga. "Vino je dalo dovolj kisline, limone ne bi dodajal," jima je svetoval. "S svinjino bo to zagotovo šlo."

Tevž in Sara med pripravo jedi. FOTO: POP TV

"Mene danes ne skrbijo okusi, temveč meso. Svinjska ribica je lahko hitro presuha," je delo parov pokomentiral Uroš. Pri Sari in Tevžu jih skrbi tudi 'rosti', saj se jima je en že zažgal. "Še 10 minut!" je tekmovalce opozoril Sašo. Tekmovalci so se lotili postavitev. Kako razporediti omako? Kako osvoboditi zvitek nitke, da ne razpade? Kako ga razrezati? Krožnike so postavili pred žirante … Vse je na prvi pogled teklo kot po maslu, ko sta Sara in Tevž svojo jed poskusila, pa … "To mora tako biti," je bila kratka in jedrnata Sara. A več kot očitno je bilo, da je nekaj narobe.

Sara in Tevž čakata na komentar žirantov. FOTO: POP TV

Ko sta Sara in Tevž jed postavila pred žirante, so pohvalili zamisel in postavitev. Mojca je zarezala v meso, ki je bilo na sredi še rožnato. Prerezala je še drugega … in ta je bil še manj pečen. "To ni dovolj pečeno," je komentirala Mojca. Sara je vso krivdo (znova) prevalila na Tevža. Kar se omake tiče, je bila po Mojčinem okusu preveč karamelizirana. "Ne, tako mora biti," je odvrnila Sara. A Jorg se tokrat ni strinjal. "Ko je hruška grenka, meso surovo – tako ne sme biti." Tudi Uroš ni zadovoljen s pripravljeno jedjo. Veliko bolje sta se odrezala s smutijem. "Ta smuti, če bi bila malo bolj drzna, bi ga lahko pogrela in dala k mesu," je svetoval Uroš. »"Tole je bilo bomba," ju je še pohvalil. Luka in Marcel sta bila s postavitvijo zadovoljna, a se jima je zdelo meso premalo pečeno. "Ta rdečina je dopustna," ju je potolažila Mojca. "Diši lepo." Edino, kar jo je zmotilo, je omaka. "Malo premalo ima svežine." "Pa bi lahko dodala kaj mete?" je zanimalo Marcela. "Odlična ideja," je zamisel pohvalila Mojca. Urošu se je zdelo, da je v omaki preveč škroba. Pojasnila sta, da nista želela pretiravati s kislino. "Jorga sva prosila na svet, povedal je, da je dovolj kisline, ampak to ni vaša napaka" sta odraslo odgovornost nase prevzela fanta. "Kolikor je ljudi, toliko je različnih okusov," je pojasnil Uroš, Marcel pa dodal, da se je zdaj naučil, da je treba okuse prilagajati drugim in ne samo sebi. Jorg je pohvalil njuno kreativnost in 'rožico'.

Marcel in Luka sta postavila jed pred žirante. FOTO: POP TV

Koliko zvezdnic so si prikuhali? Sari in Tevžu je zardi premalo pečene ribica Uroš podelil 3 zvezdice, enako tudi Mojca in Jorg. Skupaj sta nabrala 9 zvezdic.

Krožnik, ki sta ga pripravila Tevž in Sara FOTO: POP TV

Krožnik, ki sta ga pripravila Luka in Marcel. FOTO: POP TV

Luki in Marcelu je Uroš podelil 4 zvezdice, saj da se mu vseeno ni zdel popoln. Mojca je upošteval dejstvo, da se je Marcel porezal in vseeno dokončal delo. Podelila jima je 4 zvezdice. Jorg jima je prav tako čestital in jima podaril petico. Zadnji par, ki se je uvrstil v polfinale, sta tako postala Luka in Marcel! Glasujte za svojega favorita! Velike junake z malimi kuhalnicami lahko v oddaji Mali šef Slovenijespremljate vsako nedeljo na POP TV ob 18.10! Oddaje najdete tudi na VOYO.SI. Dogajanje lahko ves čas spremljate na našem facebook profilu Mali šef Slovenije, pridružite se nam na instagramuin ne pozabite na najbolj kul kulinarični 'hashtag': #malisef. V šovu tekmujejo pari, ki obiskujejo različne osnovne šole na različnih koncih Slovenije. Potegujejo se za naziv "Mali šef Slovenije"in denarno podporos strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od vas, dragi bralci in gledalci, odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev. Zatokupujte Moje znamke, prejmite kodo in glasujte za šolo po vaši izbiri!