Mali, a hkrati veliki kuharji, saj so nam že večkrat dokazali, kakšne kuharske mojstrovine znajo pripraviti, se v šovu Mali šef borijo za čim boljšo uvrstitev in s tem čim višji znesek denarne podpore, ki jo njihovim šolam podarja Mercator . Šole in otroke smo vprašali, kaj so uvrstili na seznam želja, ki jih bodo uresničili s pomočjo pridobljenih sredstev. Presenetilo vas bo, da si otroci ne želijo le igralnih konzol, igric, telefona ali tabličnega računalnika, temveč so njihove želje povezane z uravnoteženim odraščanjem in stvarmi, ki jih res potrebujejo, da se bodo lahko kakovostneje izobraževali.

Mali šefi, ki odraščajo v velike nadobudneže

Pomemben del odraščanja je tudi uravnotežena prehrana, ki se je zavedajo tako mladi tekmovalci kot tudi njihove šole. V nedeljski oddaji ste lahko spremljali, kako so se učenci iz OŠ Valentina Vodnika iz Ljubljane in OŠ Videm podružnica Leskovec spopadli s prvim izzivom, ki je vključeval preobrazbo šolskega kosila. Tekmovalcem je v izzivu šlo zelo dobro, kako se s pripravljanjem jedilnika spopadajo osnovne šole, pa so nam zaupali predstavniki OŠ Turnišče. "Eden izmed namenov šolske prehrane je tudi dopolnjevanje prehrane vsakega posameznika, ki prihaja iz določenega okolja (gospodinjstva). Pri sestavljanju posameznih jedilnikov se upoštevajo nacionalne smernice, priporočila za zdravo prehrano, ki so podana s strani nacionalnega kurikuluma, upoštevajo pa se tudi želje otrok in prehranske navade v okolju." Jedilnike lahko soustvarjajo tudi učenci, saj jih šola z veseljem vključuje v proces pripravljanja jedi. "Pri željah za posamezne jedi so v pomoč učenci–predstavniki iz posameznih razrednih skupnosti. Ti pridejo na srečanje z določenimi pobudami in predlogi, v kolikor je možno, pa se temu prisluhne oz. upošteva njihove želje. Sicer pa so bili pomemben člen, kazalnik želja in predlogov učenci, ki so v tem šolskem letu obiskovali izbirni predmet Sodobna priprava hrane." Šole ves čas stremijo k izboljševanju prehrane in iščejo nove recepte ter lokalne pridelovalce, kar dokazujejo tudi v OŠ Turnišče. "Želimo in tudi skušamo delati premike, da se delež domačih pridelovalcev ter dobaviteljev živil povečuje." Sadje je ena od pomembnih komponent uravnoteženega prehranjevanja, saj vsebuje veliko vitaminov. V OŠ Turnišče se tega dobro zavedajo in otroke spodbujajo k uživanju sezonskega sadja. "Izvajamo Shemo šolskega sadja, s pomočjo katere so učenci do trikrat tedensko prejemali sadež. Je odlično dopolnilo, zlasti v mesecih, ko v domačem gospodinjstvu otroci nimajo na razpolago toliko svežega sadja in zelenjave. Držimo se priporočila, naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje in pojejmo vsaj eno jabolko na dan. Tako smo tudi sicer vsakodnevno v šolsko prehrano vključevali sadje ali zelenjavo."