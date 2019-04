Okusi slovenske Istre navdušujejo

Slovenska Istra ni znana le po prijaznem podnebju, radodarni zemlji in gostoljubju domačinov. Slikovita pokrajina, ki že na prvi pogled očara z istrskimi vasicami, oljčnimi nasadi, sadovnjaki in vinogradi, je pravi raj tudi za ljubitelje dobre hrane. Ni naključje, da kulinarični sprehod ta teden nadaljujemo ravno na tem koncu. Iz Pirana, obmorskega mesteca, ki ga prežema brezčasna romantika, namreč prihajata simpatična Maša Odar Kristan in Martin Peter Škraba, ki smo ju lahko spoznali v prvi oddaji zabavnega kuharskega šova Mali šef Slovenije.

Slikovito obmorsko mestece Piran je priljubljena točka za turiste in kulinarične navdušence. FOTO: Dreamstime

Kot smo že večkrat poudarili, smo Slovenci lahko upravičeno ponosni na bogato in raznoliko kulinariko. Številne tradicionalne slovenske jedi,ki smo jih na kratko predstavili v uvodnem članku našega 'kulinaričnega sprehoda po Sloveniji', so namreč cenjene tudi v tujini, ena izmed prednosti naše lepe zelene dežele pa je tudi ta, da imamo zaradi ugodnih pogojev dolg seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, tako da lahko tako rekoč na vsakem koraku dostopamo do domačih izdelkov, tudi če nimamo lastnega vrta ali kmetije. Tovrstnih izdelkov se vedno pogosteje poslužujejo tudi v najboljših restavracijah, saj sveže sestavine poskrbijo ne le za boljši okus, ampak tudi za zdravje. Po tem, ko smo vam prejšnji teden podrobneje predstavili štajersko kuhinjo, iz tistih koncev, natančneje iz Slovenske Bistrice, namreč prihajata Lan in Žak Verko, zmagovalca prve oddaje Mali šef Slovenije, se tokrat selimo na Primorsko, natančneje na Obalo.

Maša Odar Kristan in Martin Peter Škraba obiskujeta osnovno šolo v Piranu. FOTO: POP TV

OŠ Cirila Kosmača v Piranu obiskujeta Maša Odar Kristan in Martin Peter Škraba, ki smo ju ravno tako spoznali v prvi oddaji, ko jima je zmaga za las ušla. Zato smo se tokrat odločili raziskati kulinariko širše okolice verjetno najbolj romantičnega slovenskega obmorskega mesteca. Kot smo napovedali že prejšnjič, bomo kulinarični sprehod prilagajali vrstemu redu parov otrok, tako kot se pojavljajo v oddajah. Na tem mestu naj spomnimo, da se v zabavnem kuhasrkem šovu Mali šef Slovenije 16 otrok iz osmih šol iz različnih koncev države poteguje na naziv Mali šef Slovenije in za denarsno podporo, ki jo bo prejela šola za izvedbo projekta, s katerim bodo na boljšem vsi učenci šole, ki jo obiskujeta tekmovalca. In ker je v oddaji med drugim poudarek na spodbujanju samostojnosti otrok v kuhinji oziroma spodbujanju njihove kreativne žilice ter na pomenu uživanja ne le uravnotežene hrane, pač pa tudi izdelkov lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, je naš kulinarični sprehod, ki ga pripravljamo vzporedno z oddajo, le pika na i, saj bomo tako otrokom kot strašem približali jedi naših babic ter jih spomnili na pristne okuse, ki jih ponujajo naše pokrajine.

Morske jedi in sezonske sestavine, kot so na primer šparglji, so značilne za istrsko kulinariko. FOTO: Dreamstime

Kulinarični sprehod po slovenski Istri Piran, kjer kot rečeno osnovno šolo obiskujeta Maša in Martin Peter, je – kar se pokrajine tiče – del Primorske. Ker pa je že samo zaradi lege primorskega območja, ki se razprostira od morja do vznožja gora, tamkajšnja kulinarika temu primerno razgibana, je težko vse posebnosti zajeti v enem članku. Zato bomo tokrat pod drobnogled vzeli istrsko kuhinjo, v enem od naslednjih tednov pa bomo več pozornosti namenili še posoški, idrijski, briški, vipavski in kraški kulinariki. Če bi želeli kulinariko slovenske Istre povzeti v enem stavku, bi lahko rekli, da ta temelji predvsem na enostavnih jedeh iz sezonskih surovin lokalne pridelave, saj so tradicionalne jedi iz notranjosti pokrajine pripravljene zlasti iz pridelkov domačih vrtov, v obalnem predelu pa na jedilnikih prevladujejo ribe in morski sadeži. Glavne sestavine so tako pšenična in koruzna moka, paradižnik, krompir, blitva, česen, čebula, grah, fižol, zelje, špinača, ohrovt, melancane, bučke, artičoke in koromač. Ne smemo pozabiti niti na šparglje, ki jih je mogoče najti v gozdni podrasti, ter na izjemno cenjene tartufe, ki rastejo v koprskem zaledju, od Črnega Kala do slovensko-hrvaške meje v dolini reke Dragonje, in jim pravijo tudi diamanti med gobami. Kar se tiče sadja, naj izpostavimo fige, hruške, kakije, marelice, breskve in češnje, jedi pa na tistih koncih najraje začinijo z vinskim kisom in morsko soljo. In ko smo že pri soli, se spodobi, da omenimo tudi krajinski park Sečoveljske soline, pravo znamenitost tistih krajev. Nepogrešljivi sestavini istrske kuhinje pa sta tudi olivno olje in vino – obojega je tamkaj namreč v izobilju.

Tartufi so znani tudi kot diamanti med gobami in jih pogosto dodajajo v omake za testenine. Sploh fuži s tartufi so ena najbolj značilnih jedi. FOTO: Dreamstime

Prava posebnost istrske kuhinje je ta, da znajo iz zelo malo sestavin narediti prave pojedine. Čuti se močan vpliv italijanske kuhinje. Jedi so pripravljene z veliko domišljije, truda in ljubezni in prav to jim da izvrsten okus. Zelo radi postrežejo testenine in mineštre, najbolj značilni za to kuhinjo pa so fuži. Pripravljajo tudi odlične lazanje, rezance in makarone z različnimi prelivi, iz rib, sveže ulovljenih še isti dan, ter raznolike ribje jedi: brodet, pečene brancine, orade in druge ribe. Če se sprehodimo skozi tipičen dnevni meni istrske kuhinje, bi lahko rekli, da Istrani dan najraje začnejo z ječmenovo kavo ali projo ter polento z mlekom. Za dopoldansko malico, oziroma – kot ji pravijo sami – marendo, si privoščijo kakšno jajčno frtaljo ali fritato, narezek iz pancete, h kateremu se lepo podajo sveže ali vložene olive (štorte) in domač ovčji ali kravji sir. Tradicionalno istrsko kosilo je mineštra, med najbolj znane mineštre pa sodijo bobiči (mineštra iz koruznega zrnja), paštafažoj (mineštra iz fižola in testenin) in jota (iz kislega zelja).

Poleg kakijev so fige med najbolj priljubljenimi sadeži tistih koncev. FOTO: Dreamstime

Tradicionalna istrska jota se ne pripravlja s krompirjem, a to v zadnjih letih ni več zelo striktno pravilo. Poleg tega so znane tudi zelenjavna, ječmenova ali riži-biži mineštra, vse pa bi po starem običaju morali zabeli s peštom, ki se pripravi tako, da se fino sesekljajo domača panceta, česen in peteršilj. Jedi na žlico so preproste za kuho in odličen način, da se v poletnih mesecih pokuhajo presežki zelenjave na vrtu in ustvarijo bogati naravni okusi. K tovrstnim obrokom sodi tudi kruh, in sicer ga radi pripravljajo iz različnih mok ter ga obogatijo z raznimi dodatki: koruzni, figov, mlečni, rženi in kruh z oljkami. Kot smo že omenili, brez testenin ne gre. Iz pšenične moke, jajc in vode pripravljena pasta je tradicionalno eno izmed osnovih živil, iz katere pripravljajo blečiće, makarone, široke rezancein fuže, vse vrste testenin pa postrežejo z različnimi omakami. Kar se tiče njokov, pripravljajo krompirjeve, močnate, kruhove, sirove in njoke s pšeničnim zdrobom. Številne istrske jedi brez polente, pa naj bo iz koruzne ali pšenične moke, ne pridejo do izraza. Po kosilu seveda prija tudi nekaj sladkega. In s čim se najraje posladkajo Istrani? Sladice najpogosteje pripravljajo iz vlečenega (štuklje in zavitke z jabolčnim, češnjevim, pehtranovim in skutinim nadevom), kvašenega (potico, nadevano z jabolki, orehiin pinjoli, pinco, kvašene flancate ter kiflje), krhkega (hroštole, kolačke z žganjem ali cukerančki, maslene piškote,paštakreme ali kremne rezine), rezančevega (sladke raviole), žvrkljanega (češnjeva tortain narastek) in biskvitnega (pandišpanj) testa. Fritole pripravljajo iz kvašenega in nekvašenega testa; ene vsebujejo rozine, druge jabolka in rozine, tretje jabolka in fige. Najbogatejše so fritole na piranski način. Pripravijo se iz rumene buče, jabolk, suhih fig, mandeljnov, pinjol, rozin, orehov, lešnikov, čokolade, sladkorja, ruma ali žganja, moke, jajc in vanilije. Za popoldansko malico ali južino je idealna izbira sveže sadje, na primer fige. Po relativno nasitni hrani, ki jo zaužijejo čez dan, si za večerjo raje privoščijo kakšno ribo z oljčnim oljem in zelenjavo, morda celo le s sezonsko solato. Od dobri jedi pa seveda prija tudi kozarec dobrega primorskega vina, a o tem kdaj drugič. Čeprav na videz preprosta, je torej istrska kuhinja znana po bogatih okusih in aromatičnih začimbah. Pomembne so sveže sestavine, ki ji je v tistih koncih na pretek.

V tistih koncih je veliko oljčnih nasadov, zato je oljčno olje sestavni del istrske kuhinje. FOTO: iStock

