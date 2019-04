Tradicionalne štajerske dobrote: od ajdneka do pohorske omlete

Pisali smo že, da se Slovenija lahko pohvali z bogato kulinarično tradicijo in ponudbo , zato se ni za čuditi, da k nam prihajajo ljudje z vsega sveta, da bi poskusili pristne domače okuse in jedi po receptih naših babic. Tudi zato, ker ne le gospodinje za štirimi stenami lastnega doma in lastniki kmečkih turizmov, pač pa tudi vrhunski kuharski mojstri vedno pogosteje kuhajo s sestavinami lokalnih pridelovalcev in predelovalcev. Na domačih izdelkih in pridelkih je poudarek tudi v zabavnem kuharskem šovu Mali šef Slovenije, kjer se 16 otrok iz osmih šol iz različnih koncev Slovenije poteguje za naziv Mali šef Slovenije in za denarno podporo, ki jo bo prejela šola za izvedbo projekta, s katerim bodo na boljšem prav vsi učenci šole, ki jo obiskujeta tekmovalca. Čeprav nismo vajeni, da otroci vihtijo kuhalnice celo bolje kot marsikateri odrasel, mali junaki dokazujejo nasprotno. Za nami sta že dve oddaji in ob kreacijah otrok smo – milo rečeno – ostali brez besed. Zato je prav, da tudi najmlajše vključujemo v vsakdanja opravila, kot je na primer kuhanje, spodbujamo njihovo kreativno žilico in jim skušamo približati slovensko kulinariko, kot to počnejo tudi v šovu. Svoj piskrček bomo k temu pristavili tudi mi, in sicer tako, da bomo kot rečeno vsak teden vzporedno s šovom pod drobnogled vzeli določeno področje Slovenije, od koder prihajajo tekmovalci, in predstavili tamkajšnjo kulinariko. Začeli bomo na Štajerskem, od koder prihajata Žak in Lan Verko , zmagovalca prve oddaje, nato pa nadaljevali po vrsti tako, kot so se mali junaki pojavljali v oddajah.

Kulinarični sprehod po Štajerski

Simpatična brata prihajata s Slovenske Bistrice, manjšega mesta v severovzhodni Sloveniji. Mestece je upravno, gospodarsko in kulturno središče pokrajine med Halozami in Pohorjem. Vsekakor ga je vredno obiskati, že zaradi samega mestnega jedra, kjer se nahaja Trg svobode, pa tudi zaradi številnih znamenitosti; med drugim naj omenimo Grajski park, Črno jezero, Bistriški Vintgar, Grad Slovenska Bistrica, Rotovž v Slovenski Bistrici in še bi lahko naštevali. Slovenska Bistrica sodi v Podravsko regijo, kar se pokrajine tiče, pa je del Štajerske. Kot vemo, pa Štajerci niso znani le po čudoviti pokrajini in veselih ljudeh, pač pa tudi po dobri jedači in pijači. S tistih koncev prihaja kopica tradicionalnih jedi, ki jih z veseljem pripravljamo tudi na drugih koncih Slovenije. V štajerskih jedeh prevladujejo svinjina, močnate jedi, krompir in fižol, maslo, smetana in jajca. Zelenjave ni v velikih količinah, z izjemo kislega zelje in repe, brez katerih v teh koncih ne gre. Pogosto se na mizah znajdejo tudi različne kaše, ki jih v svoji knjigi omenja že Valvasor (prosene, ječmenove, ajdove). Tako kot Prekmurci, tudi Štajerci ne morejo brez bučnega olja, ki je ena temeljnih sestavin pri pripravi tradicionalnih dobrot.

Ker pa gre za precej veliko pokrajino, ne moremo vseh krajev metati v isti koš, zato bomo raje tamkajšnje dobrote omenili glede na posamezne regije, kot so Zgornja Savinjska dolina, Spodnja Savinjska in Saleška dolina, Pohorje in Maribor, Ptujsko polje, Kozjanska regija, Prlekija in Slovenske gorice. Ker iz štajerskih koncev prihajata kar dva para tekmovalcev iz šova Mali šef Slovenije, bomo tokrat pod drobnogled vzeli kulinariko polovice naštetih omočij, v enem od naslednjih tednov pa se posvetimo še drugi polovici.