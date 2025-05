Trema in premalo soli sta Boru odnesli nekaj zvezdic

OGLAS

Sedmošolec iz Kopra, Bor Jerman, ki sicer uživa v športu in že štiri leta trenira nogomet, v prostem času zelo rad kuha. Ob prijavi je priložil recepta za zajtrk in kosilo. Jorg, ki je Bora gostil v svoji profesionalni kuhinji, se je navdušil predvsem nad kosilom – in tega je Bor tokrat moral pripraviti pred vso Slovenijo. "To so take kombinacije okusov, za katere vem, da pašejo skupaj, a sem želel videti, kako boš pripravil ti," je dejal Jorg in dodal, da je s tem postavil tudi sebi, saj bo moral tudi sam pripraviti svojo različico te jedi.

Bor kot Jamie Oliver

Bor je prvič stopil v profesionalno kuhinjo. Pripravil je osnovne sestavine: piščanca, grah, kus kus, meto, limone, čili. 30 minut je začelo teči. "Če nismo pozorni, gre pri tej jedi lahko veliko stvari narobe," je opozoril Jorg.

Bor je se je priprave jedi lotil z veliko mero natančnosti, a to ni trajalo prav dolgo. Jorg je pokomentiral, da mu je Borov recept znan, njegovo ustvarjanje pa ga je spomnilo na kuhanje Jamieja Oliverja. Seveda – tudi navdih za recept je Bor črpal pri znanem kuharju.

Jorg je hvalil Borovo jed že med nastajanjem. "Lepo diši," je komentiral. Zanimalo ga je, kako bo Bor pripravil omako. Bor je bil povsem suveren in ustvarjal kot pravi mojster. Jorg se je sicer čudil, ker ni uporabljal soli, a je mali kuhar vztrajal, da je ni treba dodati. Voditelj Sašo je začel odštevati še zadnje sekunde. Boru ni popolnoma vsega uspelo postaviti na krožnik, vendar mu je Sašo za hip priskočil na pomoč in zavedel žiranta. Boru je uspelo.

V kuhinji se je Boru, Jorgu in Sašu pridružila še žirantka Mojca Trnovec. Bor je žirantoma še enkrat razložil, kaj je pripravil. Mojca je pokomentirala, da ji krožnik na prvi pogled deluje bolj pust. "Ko probaš, pa je sočno. Sploh grah," je dodala. Jorg je omenil, da se mu je zdelo, da se je Bora v kuhinji lotila trema in da je bilo vse malo razmetano. Spomnil ga je tudi, da ni ničesar pokušal med pripravo, pa tudi kuskusa ni solil. "Okusi štimajo, pri izvedbi pa je malo zmanjkalo," je pokomentiral. Zdaj je bil na potezi Jorg.

Jorg pripravi svojo različico

Jorg je nabral nekaj svojih začimb za marinado: česen v prahu, kajenski poper, med, sojino omako in limetin sok, gorčico in malo svežega timijana. Pri jedi je sicer obdržal Borove sestavine, dodal je še čemaž. Bor je priznal, da je bilo kuhanje z Jorgom prijetno in sproščeno kot pa ko je kuhal sam. "Sem veliko bolj užival, ko sem kuhal z nekom, ki to zna." "Všeč mi je bilo, da mi je dal najbolj pomembno nalogo," je bil navdušen Bor, ko mu je Jorg zaupal pripravo mesa. "To pomeni, da mi je zaupal" je bil navdušen. Postavila sta jed na krožnik, pri tem pa sta pazila, da je ostal krožnik čist. Boru je bila Jorgova jed bolj všeč kot njegova. Predvsem ga je navdušila omaka iz čemaža in priznal je, da bi mu podelil vseh pet zvezdic.

Žiranta ocenita jed

"Jed je bila okusna, presenetila me je sočnost piščančjih prsi. Kuskus je bil pa čisto razkuhan in nič slan," je pokomentirala Mojca, ki se ji je zdel krožnik zanimiv. Podelila mu je štiri zvezdice. "Zelo ambiciozna jed je bila, a te je izdala trema. Danes ti dam tri zvezdice," je bil bolj strog Jorg. Bor je tako skupaj zbral 7 zvezdic.

Do zdaj so mali kuharji zbrali Bor 7 zvezdic, enako kot Olivija, Vid pa 10. Dvema od šestih mladih kuharjev, ki bosta zbrala največ zvezdic, se bo uspelo uvrstiti v finale, kjer se bosta spopadla za častni naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado 10.000 evrov, ki jih dobi šola zmagovalca. Preden izvemo, katera dva junaka bosta prejela najvišji nagradi, pa nas čakajo še trije kuharski podvigi malih kuharjev.

