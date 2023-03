Tudi kuhati je dobro znati s stilom

Zora Radulj in Bojana Doreski sta zgovorni šestošolki, ki ju druži ljubezen do kuhanja. Še posebej radi pripravljata sladice, saj lahko z njimi najbolj nazorno izrazita svoj stil. Zora, ki je sicer bolj zadržani del tandema, blesti v peki piškotov in pečenih banan z medom, vedno barvno usklajeni in nadvse zgovorni Bojani pa gredo najbolje od rok palačinke. Nad kuharijo sta se navdušili v domačem okolju in zato ne čudi, da imata najraje jedi svojih staršev: Zorina šibka točka so špageti z bolognese omako, ki jih pripravi oče, Bojana je velika ljubiteljica maminega sušija.

Čeprav obiskujete šele šesti razred osnovne šole, sta se v kuhinji Malega šefa dobro znašli, všeč jima je bila tudi rumena barva, iz katere sta morali pripraviti svojo jed. Na koncu se jima je zmaga izmuznila za vsega ščep ali dva soli, a začetno razočaranje je hitro zamenjala odločenost, da naslednjič s svojo srčnostjo, potrpežljivostjo, kreativnostjo in vztrajnostjo uspeta pripraviti popoln krožnik in ostaneta v igri za naziv Mali šef Slovenije ter čim višjo donacijo Mercatorja . Najboljši kuharski pari si bodo namreč tudi letos razdelili finančna sredstva v skupni višini 30.000 evrov, ki jih Mercator namenja za uresničitev šolskih projektov, pri tem pa poleg lastnih spretnosti računajo tudi na vašo pomoč!

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo , ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas. Glasovanje poteka od 6. 3. do 8. 5. 2023 . O prvih treh mestih bo odločala žirija, uvrstitev preostalih petih tekmovalnih parov pa je odvisna od vaših glasov! Zato spremljajte oddajo Mali šef Slovenije vsako nedeljo pred večernimi poročili na POP TV in glasujte za svoja favorita!

Bojana in Zora imata v tekmovanju močno podporo družine, močno pa za svoji vrstnici in učenki pesti stiskajo tudi njuni sošolci ter učitelji. Dekleti obiskujeta 6. razred OŠ Božidarja Jakca Ljubljana , ki stoji v Štepanjskem naselju, pod njeno okrilje pa sodi tudi Podružnična šola Hrušica. V aktualnem šolskem letu je na centralni šoli vpisanih 455 učencev, ki so razporejeni 22 oddelkov, podružnico, ki obsega 5 oddelkov od 1. do 4. razreda, pa obiskuje 96 učencev. Poleg klasičnega predajanja znanja veliko pozornost posvečajo tudi razvijanju ter spodbujanju otroških talentov. Trudijo se jim zagotoviti okolje, ki omogoča vsestranski razvoj na poti do odgovornih, uspešnih, ustvarjalnih in spoštljivih bodočih odraslih oseb.

Prav v ta namen želijo porabiti tudi donacijo, ki jo bosta Bojana in Zora zagotovili s spretnim vihtenjem kuhalnic v oddaji Mali šef, vi pa z nakupi v Mercatorju ter glasovanjem na malisef.mercator.si. Dobljena sredstva bi radi namreč investirali v nakup multipraktika, paličnega mešalnika, ter miz in stolov za gospodinjsko učilnico, potrebovali bi tudi pametne tablice za potrebe pouka gospodinjstva in izbirnih predmetov Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja, prav tako pa bi radi kupili in postavili še visoke grede ob prenovljeni gospodinjski učilnici, na katerih bi otroci pridelovali čisto svojo zelenjavo. Zavedajo se namreč, da je lokalna in uravnotežena prehrana v obdobju otroštva in mladostništva najboljša popotnica za kakovostno življenje, zato bi radi učence opolnomočili za samostojno pripravo hrane in jih naučili, kako premišljeno uporabiti sestavine v domači kuhinji, da ostane kar najmanj odpadkov.

Na OŠ Božidarja Jakca v okviru Zdrave šole sicer že spodbujajo zdrav način življenja, pozitiven odnos do gibanja, narave, ohranjanja zdravega življenjskega sloga učencev in učiteljev ter zaposlenih v šoli. Prav zato ne čudi, da od oddaje Mali šef Slovenije pričakujejo, da sodelujočim otrokom ponudi vse pogoje za pripravo energetsko ter hranilno uravnoteženih jedi, ki lahko služijo kot odlična ideja za pripravo vsakdanjih obrokov v vsakem slovenskem domu. Želimo si, da se učenci ob gledanju oddaje seznanijo z različnimi kuharskimi tehnikami, spoznajo možnosti kombiniranja različnih živil in iščejo ter ustvarjajo nove kombinacije priprave jedi.

Bojani in Zori je to v prvem kuhanju na nek način že uspelo, saj sta s predstavitvijo svoje ideje presenetili celo žirante, ki so se spraševali, ali gre res samo za eno ali morda za dve jedi. Če bi dodali samo še malce več soli in duše svoji kreaciji ... Ah, ne izgubljajmo več besed o tem, kaj je bilo in se raje osredotočimo na tisto, kar še pride. Kaj menite, bosta punci znali izkorisiti drugo priložnost? Odgovor na to vprašanje bodo ponudile naslednje oddaje Mali šef Slovenije, ki so na sporedu vsako nedeljo ob 18.00 na POP TV.





