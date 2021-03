Uravnoteženo odraščanje z digitalno tehnologijo

Brata Feguš iz OŠ Videm, podružnica Leskovec sta v prvi oddaji šova Mali šef Slovenije pokazala pravo ljubezen do kuhanja in bratsko sodelovanje, ki je zagotovo pripomoglo k temu, da sta v prvem izzivu 'A obvladaš?' prehitela nasprotni par. Najhitreje sta namreč pripravila stepeno smetano, ki je bila tako čvrsta, da ni padla iz posode, obrnjene narobe nad glavama Jorga in Uroša. Predstavniki OŠ Videm, podružnica Leskovec, so ju ob prijavi v šov spodbudili z navdihujočimi motivacijskimi besedami: »Pridobivanje samozavesti, krepitev ekipnega duha ter uživanje v njim ljubem početju so stvari, ki naj nastopajoče vodijo h končnemu uspehu. Bodita to, kar sta. Stvari, ki vaju veselijo, počnita z veseljem«.

Brata sta se v oddajo prijavila tudi za to, da se borita v imenu šole in tako pridobita sredstva za prenovo računalniške učilnice in nabavo novih računalnikov, ki bi jih lahko uporabljali vsi učenci. Ja, tudi brata znata razmišljati širše in si želita pomagati generacijam, da bodo vsi imeli dostop do digitalne tehnologije in se tako lahko kakovostnejše izobraževali.