V boj za čim več zvezdic se podaja 9-letna Sia

Sia Jugovic Perjet je 9-letna deklica, ki prihaja iz OŠ Domžale, natančneje – podružnične šole Ihan. Kot pravi, najraje ustvarja jedi s svojim očetom in mamo, tokrat pa se v profesionalno kuhinjo podaja sama. No, ne čisto sama – podporo ji bo nudil dobri prijatelj malih šefkov, voditelj Sašo Stare , usmerjala pa jo bo izkušena žirantka Mojca Trnovec , ki bo tudi odločila, ali bo Sia v njeni kuhinji pripravila zajtrk ali kosilo.

Chefinja Mojca bo mali šefinji Sii pokazala tudi svojo nadgradnjo njenega recepta. Kako bo Sii všeč Mojčina nadgradnja in kako bosta Mojca in Jorg Zupan ocenila Siino jed? Bo nabrala dovolj zvezdic za uvrstitev v finale in nadaljnji boj za najvišjo denarno nagrado?