V kuhinji bo pokalo in tekle bodo solze

Kuharski šov Mali šef Slovenije je v polnem razmahu. Mali kuharji presenečajo s svojimi kreacijami in ob njihovih jedeh žiranti ostajajo odprtih ust. V tokratni oddaji bomo priče kuharskemu ustvarjanju dveh dekliških parov, le enemu paru pa bo uspelo sesti na tretji prosti stolček v polfinalu šova. Tekle bodo solze – ali bodo to solze sreče ali žalosti, pa izveste že nocoj ob 17.50 na POP TV !

Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblak , ki zastopata barve OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke, sta sošolki in najboljši prijateljici. V kuhinji se kdaj spreta, a se znata hitro pobotati, saj pravita, da zamere ni dobro dolgo držati. Z donacijo Mercatorja si želita obnove šolske telovadnice, radi bi postavili učilnice v naravi na igrišču za šolo, nabavili kakšen manjši stroj ali aparat in nekaj pripomočkov za gospodinjsko učilnico.

11-letni Inja Slatinšek in Živa Esihiz OŠ Mihe Pintarja Toleda iz Velenja sta prav tako sošolki in dobri prijateljici. Poznata se od petega leta, kuhata že od prvega razreda in se veselita kuhanja v oddaji. Z denarno donacijo Mercatorja ob morebitni zmagi bi na šoli upoštevali želje Žive in Inje. S sredstvi bi kupili garderobne omarice za višjo stopnjo, pri čemer bi si mali šefici lahko prvi izbrali svoji. Menda si želita številki 67 in 68.