V kuhinji je zagorelo

V prvem kuharskem dvoboju so se pomerili Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige ter Julija in Jakob iz OŠ Hruševec Šentjur . Nika in Cataleya sta se odlično pobrali po porazu v prvem kuharskem dvoboju in v polfinale prišli na račun izvrstno pripravljene račke. Julija in Jakob sta imela v preteklosti le težavo dogovoriti se, kdo je glavni, in tudi tokrat nista bila čisto prepričana, kdo naj ima glavno besedo. Zmagovalca tega dvoboja je čakal še mini finale, v katerem so za kuhinjske pulte stopili še Matic in Leon Taj ter Lavina in Ema.

Jakob in Julija ter Nika in Cataleya v boj za mesto v mini finalu.

V eni minuti so tako mali kuharji poskušali v trgovini nabrat čim več zdravih sestavin za zdrave prigrizke . "Največji izziv je ugotoviti, kaj pripraviti zdravega," je pokomentirala Julija. Nika in Cataleya sta razmišljali, da otroci za rast rabijo veliko zelenjave in beljakovin, zato sta nabirali sestavine za pripravo nabodal. Minuta se je iztekla in samo 60 minut je štiri mlade nadobudne ustvarjalce ločilo od mini finala.

Mojca Trnovec , Jorg Zupan in Gregor Jager so razkrili, da je današnja naloga povezana s proslavljanjem. "Danes bomo imeli zdravo zabavo," je napovedala Mojca. Otroci so za nalogo morali pripraviti zabavne, a zdrave prigrizke.

"Običajno si predstavljamo zabavo s kokicami, prigrizki ... tole je danes za otroke velik izziv," je tokratno nalogo pokomentirala Mojca. Nika in Cataleya sta se lotili priprave piščančjih nabodal, panacotte, kruhkov z mortadelino omako. Julija in Jakob sta pripravljala polento s tunino omako, sirom, grisine in korenčkovega čipsa ter sladice – gresa.

Žirantom so se zdele ideje dobre, a bili so mnenja, da so si otroci naložili zares veliko dela za tako kratek čas. Otroci so kuhali, nenadoma pa je zazvonilo. Tokrat je Cataleya morala čim hitreje na tla zbiti pinjato. Enaka naloga je nato čakala še Jakoba, ki je nalogo opravil precej hitreje – ter se tudi hitreje lahko vrnil v kuhinjo. Cataleya se je pošalila, da si je med mlatenjem predstavljala, da tepe Jorga.

Čas je hitro tekel in 10 minut do konca Nika in Cataleya še nista imeli veliko pripravljenega. Hiteli sta z miksanjem, testo za kruh jima ni vzhajalo ... Cataleya se je zbrala in se odločila popraviti napako. Pri peki mesa sta bili dekleti premalo pozorni ... Kljub temu da jima je tekla voda v grlo, sta ostajali pozitivni in nasmejani.

Jakob in Julija sta tudi hitela s pripravo. Oba para sta se v zadnjih sekundah trudila postaviti jedi na krožnike in z veliko napora jim je le uspelo. Oba para sta imela neizmerno željo po zmagi, a nihče ni bil povsem prepričan, ali bo uspelo.

Žiranti so bili zadovoljni z izgledom prigrizkov, ki so jih pripravili otroci. Čips, ki sta ga pripravili Cataleya in Nika, žal ni bil tak, kot sta želeli. Ni bil dovolj hrustljav, Gregorju se je zdel preveč napit z oljem. Nabodala so bila nekatera primerno pečena, nekateri koščki piščančjega mesa pa so bili še surovi. Omakica se je Mojci zdela 'bombastična', tudi Jorgu in Gregorju je bila omaka všeč. Namaz iz mortadele in 'pretepeni kruh', kakor so ga žiranti poimenovali, ker sta ga dekleti kar s kladivom potolkli na koščke, sta jim bila všeč. Panacotta je Mojco bolj spominjala na grški jogurt po teksturi ...

Tunin namaz na koščkih polente, kar sta pripravila Jakob in Julija, je bil žirantom bolj všeč. "Polenta je ravno prav mehka," je pokomentiral Jorg. Tudi nad njunim zelenjavnim čipsom so bili bolj navdušeni. Prav tako so žiranti pohvalili okus in teksturo grisinov in omake.

Jakob in Julija: Mojca 5, Jorg 5 in Gregor 5, skupaj 15 zvezdic. Postala sta zadnja mini finalista!

Nika in Cataleya: Mojca 3, Jorg 3 in Gregor 3, skupaj 9 zvezdic.

Žirija je imela pomembno nalogo – izbrati še tretjega mini finalista. Malim kuharjem so Mojca, Jorg in Gregor podelili zvezdice.

Mini finale je tu!

V mini finalu so se pomerili Julija in Jakob, Ema in Lavina ter Leon Taj in Matic. Čakala jih je še težja naloga kot para v polfinalu: iz ostankov prejšnjega kuhanja so morali pripraviti najboljšo možno jed. Na voljo so imeli ne 60, ampak le 30 minut časa.

Sašo je odštel do začetka kuhanja, mali šefi pa so se pognali k mizi, na kateri so bile sestavine: palčke, kokice, namazi ... Pari so bili polni idej.

Jakob in Julija sta vzela kokice in bobi palčke in se namenila iz tega pripraviti testo. Leon Taj in Matic sta pripravljala ameriški krožnik s piščancem, pohanim v čipsu, bučkin pire in žličnik s črnimi olivami. Ema in Lavina sta pripravljali piščanca, papriko in čebulo, polento s fondijem, poširano jajce in kokice z rožmarinom.