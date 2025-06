V Mojčini kuhinji bo ustvarjal 11-letni Vasja

OGLAS

V boj za naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado, ki jo prejme šola, ki jo obiskuje, se s kuhalnico podaja Vasja Hojs Rakić, ki obiskuje OŠ Bojana Ilicha v Mariboru. Vasja je fant mnogih hobijev in talentov: medtem ko sta njegova najljubša športa gimnastika in badminton, se v prostem času ukvarja še z ribarjenjem, surfanjem ter tehniko in modelarstvom, rad pa ima tudi svojega kužka in pritlikave kunce, Harryja Potterja in Mladega Sheldona. Prav posebno mesto je v njegovem srcu našlo tudi kuhanje.

Oddaja Mali šef: mala mal'ca je na sporedu vsako nedeljo ob 18.40 na POP TV.

Vasja je v kuhinji pravi mali italijanski chef, saj rad pripravlja italijanske jedi, kot so testenine, in lazanje, njegova najljubša jed pa je goveji zrezek v zelenjavni omaki s pire krompirjem, ki jo pripravi njegov ati. Najraje kuha s staršema za družino in prijatelje. Njegove najljubše sestavine so raznovrstna zelenjava in meso, od začimb pa rožmarin, origano, bazilika. Vasja ne mara gorgonzole in ingverja, pomivanja posode ter pospravljanja kuhinje. Kako se bo znašel v profesionalni kuhinji, kjer sta red in čistoča izjemno pomembna, in kaj bo za pripravo v svoji kuhinji izbrala žirantka Mojca Trnovec? Kako bo nadgradila Vasjev recept?

Vasja bo ustvarjal v Mojčini kuhinji FOTO: POP TV icon-expand

Od tega, koliko zvezdic mu bosta podelila žiranta Mojca Trnovec in Jorg Zupan, je odvisno, kako visoko se bo uvrstil Vasja in koliko sredstev bo prejela njegova šola. V šoli bi sredstva namenili za to, da bi manjše dvorišče med šolo in telovadnico spremenili v manjši športni park, ki bi omogočal kakovostno preživljanje prostega časa. Urediti si želijo tudi prostor med šolo in bližnjo fakulteto, ki bo namenjen prostoru, kjer učenci počakajo na svoje starše.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca! na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo TUKAJ glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca!, bodo s prvimi dvemi mesti, ki ju določita žiranta, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca! si lahko pogledate tudi na VOYO. Glasovanje poteka od 12. 5. 2025 do 23. 6. 2025. Ne zamudite prve oddaje nove sezone Mali šef: mala mal'ca, ki bo na sporedu nocoj ob 18.40 na POP TV. Iz kuhinje bo tako dišalo, da se vam bodo kar pocedile sline.