V profesionalni kuhinji bo tokrat kuhala komaj 10-letna Olivija

Na koncu bo Mojca pripravila še svojo, malenkost nadgrajeno različico Olivijine jedi. Kako se bo odrezala Olivija, ki jo bo ves čas moralno podpiral tudi voditelj Sašo Stare, in s koliko zvezdicami jo bosta okronala žiranta?

Olivija bo kuhala pred vzornikoma

Olivija je druga izmed šestih malih kuharjev, ki se letos borijo za naziv Mali šef Slovenije in bogate denarne nagrade, ki so namenjene osnovnim šolam, s katerih prihajajo male kuharice ali kuharji. Najraje kuha s staršema - za družino in prijatelje. Najpogosteje jim pripravi kar palačinke ali smutije. Med sestavinami so ji pri srcu pelati, bazilika in vanilija, ne mara školjk in špargljev, najraje pa si privošči jedi na žlico in ribe. Pri kuhanju sicer ne mara čiščenja, njena največja vzornika pa sta prav žiranta šova Mali šef – Jorg in Mojca.

Olivija bi denar, ki ga bo prislužila s kuhanjem, namenila za nakup sodobnih kuhinjskih pripomočkov za gospodinjsko učilnico, didaktični material, ki spodbuja kreativnost in ustvarjalnost, želi pa si tudi, da bi lahko s 'prikuhanimi' sredstvi uredili zunanjo učilnico in šolski vrt. Kako uspešna bo?