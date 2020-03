V prvi oddaji doza smeha zagotovljena

V prvi oddaji smo že dobili prva polfinalista! Brez najmanjšega pomisleka lahko zdaj napovemo, da letošnje tekmovalce čaka resnično težka pot do naziva Mali šef Slovenije in najvišje denarne podpore šoli, ki jo podarja Mercator.

Mali šef - 1. oddaja FOTO: POP TV

Tudi letos so se voditelji Sašu Staretu v studiu pridružili trije vsem že dobro znani žiranti: Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Uroš Štefelin. Kot je povedala Mojca, so leto otroci še veliko bolj navdušeni nad kuhanjem kot lani. Uroš Štefelin je napovedal, da bo tudi letos strogo ocenjevanje, a objektivno. »To so bodoči šefi in ne smemo delati kompromisov.« Jorg bo letos največjo pozornost namenil temu, kako bodo otroci znali na moderen, svoj način predstaviti jedi. Spoznajte prva tekmovalna para Sebastjan in Alen sta se spoznala, ko sta se stepla zaradi vrivanja v vrsto v jedilnici. Zdaj sta najboljša prijatelja. Alen pravi, da je nadpovprečno inteligenten, da se spozna na tehnike kuhanja in kako kateri okus odreagira z drugim. Sebastjan, ki sicer trenira boks, je prepričan, da lahko zmagata. Njuna šola OŠ Preserje pri Radomljah rabi modernizirano gospodinjsko učilnico.

Simpatični Neža in Lana bosta stopili za drugi kuhinjski pult in se pomerili v kuharskem znanju proti fantoma. Druži ju balet, kljub temu, da sta različno stari in vsaka v svojem razredu, se veliko družita, saj imajo na njuni montessori šoli pouk organiziran tako, da so razredi združeni. Kot pravita, se ne bosta predali in bosta šli v kuharskem boju do konca. Njuna šola OŠ montessori Maribornamreč nujno rabi urejeno zunanje igrišče.

Prvi izziv 'A obvladaš?!' Prvi izziv prinaša novost! V prvi sezoni je imel zmagovalni par prednost pri naslednjem izzivu. Tokrat dobi še pomoč 'tretjega para rok'. Prvi izziv je bil 'gluhi telefon'. Eden v paru je izgovarjal besede, povezane s kuhanje, drugi pa je moral razbrati besedo z ustnic. Kako jim je šlo, si poglejte v videu – doza smeha zagotovljena! Sebastjan in Alen sta zbrala 15, Neža in Lana pa sta ju suvereno premagali s 46 točkami. Priborili sta si torej dve prednosti: pomoč katerega koli žiranta enkrat med kuhanjem, druga pa je tretji par rok. To pomeni, da kadarkoli med izzivom lahko kolikorkrat želita, pokličeta pomoč. Alen in Sebastjan nista obupala. »Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje,« pravita. Izziv 'Najboljši krožnik' »Med kuhanjem v današnjem glavnem izzivu, boste uporabili dve glavni surovini: ena je piščanec, druga pistacija,« je napovedal žirant Utroš Štefelin. Sestaviti so morali krožnik iz treh komponent in v vsako vključiti pistacijo. Neža in Lana sta se odločili, da pripravita kipnike s pistacijo, piščančji file in pistacijin pesto. Sebastijan in Alen pa sta se odločila za piščančjo rulado in kremasto rižoto.

Le dve minuti sta imela para časa za nabor sestavin v trgovini. A že v začetku se je zapletlo, saj sta Lana in Neža pozabili na jušno osnovo. A fanta sta jima prišla naproti in jima dovolila, da sta šli ponjo v trgovino. Sledil je še en zaplet – Lani so med pripravo jedi nastajale grudice … »Tretji par rok!«sta zaklicali. V kuhinji se jima je pridružil Marko Žerjal, Youtuber iz Kopra, ki ste ga lahko spoznali že v oddaji Slovenija ima talent. Fanta sta obžalovala, da nista zmagala v prvem izzivu, saj sta njegova velika oboževalca. Marko je pomagal sekljati, se fantoma podpisal na roke … Sebastjan in Alen sta se na trenutke bolj kot s kuhanjem ukvarjala z Markom.

Alen in Sebastjan sta Markova velika oboževalca. FOTO: POP TV

Pol ure pred koncem sta bili Neža in Zala umirjeni, Sebastjan in Alen prav tako. Žiranti so fantoma vseeno svetovali, naj malce zmanjšata ogenj, ker je še veliko časa do prezentacije. Dekleti sta se malce prepirali glede priprave pesta, a sta se vseeno umirili. Fanta sta delovala organizirano, a nasveta žirantov nista upoštevala. Dekleti sta v dvomu glede kipnikov poklicali na pomoč Mojco. 10 minut je bil že v pečici in Mojca jima je pojasnila, da se bodo posedli, če bodo predolgo v pečici in tudi, če bosta prekmalu vzeli kipnike iz pečice. Hkrati ju je spomnila tudi, da jima manjkajo pistacije na kipnikih. 2 minuti do konca je Sašo para spomnil, naj postavijo jedi na krožnik. »Strah me je, da boš začel odštevati,« je rekel Alen, v tistem pa je Sašo zaklical: »Še minuta!« Lana je jar stresla kipnike iz modela, pri postavitvi je panika grabila tudi fanta. A vsem je uspelo! Ocenjevanje

Krožnik, ki sta ga pripravila Sebastjan in Alen. FOTO: POP TV

Prva sta jed na pokušnjo postavila Alen in Sebastjan. »Meso je pravilno skuhano, nadev pa malce kašast,« je komentiral Uroš in dodaj, da je rižota, tako kot je pričakoval, malo prekuhana, saj nista upoštevala nasveta, naj zmanjšata moč ognja. »Všeč mi je, kako sta se znašla in pistacijo vključila v komponente,« ju je še pohvalil, a zaradi premalo soli okusi niso prišli toliko do izraza. Jorg je pokritiziral krožnik, češ da ni čist, ampak sta ga pri prezentaciji pomazala. Tudi Mojco je zmotila dekoracija, ki jo je poimenovala 'pacarija'.

Lana in Neža sta se bali prezentacije, najbolj sta trepetali pred Urošem. Prvi je poskusil Jorg. »Najbolj me je kipnik skrbel. Ni popoln, a je v redu. Piščanec je relativno sočen in beljak je lepo hrustljav,« je pohvalil. Mojca je pohvalila, da je dovolj slano. Urošu krožnik na prvi pogled ni bil všeč, ker je bilo premalo zelenjave, a so ga presenetili okusi.

Krožnik, ki sta ga pripravili Neža in Lana. FOTO: POP TV

Končna odločitev je padla – žirija je fantoma malce zamerila umazan krožnik, preveč kuhan riž in premalo začimb in jima podelila trikrat po 3 zvezdice. Dekleti sta prejeli odlične komentarje ter osvojili trikrat 4 zvezdice. Fanta, ki sta bila sicer ves čas samozavestna, sta tokrat izgubila, a imela bosta še eno priložnost. In odločena sta, da bosta prihodnjič 'pojedla konkurenco'.

